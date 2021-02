Trovare un prodotto valido per la cura dei capelli non è facile. Ogni tipo è più o meno adatto al proprio caso.

Ma anche fidarsi dei consigli di chi ha già testato una buona maschera è un aiuto quando vi trovate davanti allo scaffale dei vari alleati di bellezza che il mercato propone.

Io ho provato una hair mask che ha pochi rivali quanto a efficacia e profumo. Parlo della maschera Coco & Eve, in vendita da Sephora a 39,90 euro.

Una formula 5 in 1 che agisce sigillando l’idratazione della cuticola per donare lucentezza, riparando la chioma in profondità.



Ripristina i capelli secchi, danneggiati da styling, levigatura, colorazione e inquinamento.

La prima volta che l’ho provato sono stata conquistata dal profumo esotico della crema, che mi ha riportato a pensare a una belle giornata di fine agosto al mare.

La formula agisce all’istante, sebbene ci sia anche chi la usa per un tempo prolungato per trarne il massimo dei benefici.

Quando procederete con la piega noterete già una minima differenza.

Come usare la maschera Coco e Eve.

Lavate i capelli con il vostro solito shampoo, poi applicate uniformemente una generosa quantità di prodotto sui capelli asciutti (evitate la cute) e districateli con il pennello Coco & Eve (sì, è compreso anche quello nel pacco).

Lasciate agire per 5-10 minuti, poi risciacquare con acqua calda.

4. Per i capelli asciutti, utilizzare 2-3 volte a settimana; per capelli normali, 1-2 volte a settimana e per capelli grassi una volta a settimana.

Altre maschere da provare.

Altra validissima maschera è la Nourishing Vegetarian Miracle Mask di Davines, extra idratante e nutriente per capelli sfibarti, grossi o indisciplinati.

Altro brand che rappresenta una garanzia è Shu Uemura che propone Art of Hair Ultimate Reset, prodotto ideale per chi ha capelli trattati.

Kerastase Nutritive Masque Magistral è un’altra maschera nutritiva fondamentale per capelli estremamente secchi.