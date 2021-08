Kristen Bell ha detto ad Allure che usa il Phyto Corrective Gel di Skin Ceuticals per lenire e idratare la pelle riducendo la visibilità dei rossori.

Il siero contiene timo e cetriolo per lenire e la pelle, poi glicosidi botanici che contribuiscono a ridurre le macchie della pelle.

Un’acquirente che ha usato il siero approvato da Kristen Bell scrive:

“Ho avuto una brutta esperienza che ha lasciato il mio viso completamente distrutto in aree in cui non ho mai avuto sfoghi, come il collo e la fronte (insieme a guance e zona del mento)”.

“Dopo una settimana, la mia pelle si è rasserenata e nelle ultime due settimane la mia pelle è diventata più luminosa. La fiducia è tornata in me”.

Anche Brooke Shields ha affermato di essere “ossessionata” dal siero di vitamina C C E Ferulic del marchio.

Sienna Miller usa lo stesso prodotto ogni giorno e sia Kendall Jenner che Hailey Bieber si rivolgono al marchio per la cura della pelle del viso.

Altri sieri viso amati dalle celebrities.

C’è un siero viso L’Oréal alla portata di tutti che ha tra le sue fan anche l’attrice Elle Fanning.