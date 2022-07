Jennifer Lopez usa questo spray capelli volumizzante

Jennifer Lopez è stata recentemente a Doha, in Qatar, per un concerto privato. Per l’occasione ha sfoggiato delle onde morbide, molto amate dall’artista, la cui chioma è ormai iconica. Il famoso parrucchiere di JLo, Andrew Fitzsimons, tra le cui clienti ci sono star del calibro di Megan Fox, Camila Cabello e tutte le Kardashian-Jenners, ha fornito una guida passo passo su come ottenere il look, incluso l’aumento del volume dei capelli con uno spray secco, formulato con caffeina. L’hair stylist ha usato un prodotto della sua linea per capelli, il Volume Body Blowdry Hold Spray.

Ideale per capelli fini e sottili, questo spray texturizzante e volumizzante mantiene la perfetta forma dei capelli asciugati con il phon. Solleva le radici per aggiungere volume e assicurare ciocche sinuose e spazzolabili che mantengono la loro flessibilità. In Italia il prodotto non è ancora disponibile, ma non è escluso che lo sia nei prossimi anni, così come tanto altri alleati di bellezza, che arrivano dagli States.

Altri prodotti amati da Jennifer Lopez.

La cantante ha rivelato ad Andy Cohen nel 2014 di essere una fan di lunga data della Rose Day Cream di Dr.Hauschka, brand amato anche da Jennifer Aniston. Nel 2016, JLo ha rivelato a People che ama la crema da giorno antietà L’Oreal Paris Revitalift Bright Reveal. Se la star latino americana vuole apparire abbronzata sul red carpet usa la lozione Body Bling Bronzer firmata Scott Barnes.

Un’altra maschera che la star fa per rendere i suoi capelli impeccabili è la Money Mask Deep Hydrating & Strengthening Hair Treatment di Chris Appleton, altro parrucchiere cui si affida per la sua chioma. Nel beauty case della diva c’è anche Rosewater Balancing Mist di Jurlique, uno spray rinfrescante, formulato per idratare e ammorbidire la pelle.

Appleton ha svelato di usare sulla sua cliente uno specifico alleato di bellezza per coprire la ricrescita dei capelli bianchi, una soluzione temporanea in attesa del prossimo colore. Parliamo di Color Wow Root Cover Up, una polvere applicabile con un pennellino, che agisce come un correttore per i capelli bianchi, facile da rimuovere tanto quanto lo è da applicare.