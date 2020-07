Jennifer Aniston non è solo la regina della commedia americana, ma anche un’icona di bellezza.

Sembra che l’attrice spenda fino a 220.000 euro l’anno nell’ambito beauty.

Tra gli strumenti non propriamente economici che usa c’è il trainer facciale NuFace Trinity (prezzo su Amazon 388,70 euro più spese di spedizione).

Come funziona il trainer facciale.

Lo strumento si può usare a casa ed è stato progettato per tonificare il contorno del viso, il tono della pelle e le rughe.

Funziona con la microcorrente standard ed è fornito di una testina di precisione ELE e un primer gel leggero, che si aziona in sinergia con il dispositivo.

L’uso dello strumento provoca la produzione di collagene ed elastina, due componenti prodotte dalle cellule del derma, che conferiscono alla pelle elasticità e morbidezza.

NuFace dovrebbe portare a risultati simili a un lifting, ma attraverso un trattamento indolore che necessita solo di 5 minuti.

Altri prodotti di bellezza amati da Jennifer Aniston.

L’attrice è una fan del marchio Aveeno.

“Uso Aveeno da quando ero un adolescente”, ha detto la star parlando della crema idratante del brand americano di cui lei stessa è testimonial.

In un’altra intervista l’attrice ha rivelato che il suo rossetto preferito è l’Automatic Lip Pencil Duo di Estée Lauder.

Aniston sembra avere una predilezione anche per il mascara della Too Faced Better Than Sex, un prodotto che bisognerebbe senza dubbio provare almeno una volta nella vita.

L’ex moglie di Brad Pitt usa anche le maschere di Cellcosmet e ne ha una calmante che adora e che usa da circa 20 anni.

L’ingrediente principale è la liquirizia, rivitalizza, migliora e illumina il tono e riduce la comparsa di macchie e il rossore.

L’attrice sembra essere un grande fan del Dr. Hauschka Lip Balm. Prezzo del balsamo labbra: 15 euro.

