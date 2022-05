Nella beauty routine di Jennifer Aniston c’è questa crema giorno da 17 euro

Jennifer Aniston è diventata in questi ultimi anni una guru di bellezza, oltre che un’icona di stile ed eleganza. L’attrice ha fatto il suo ingresso nel mondo beauty, lanciando una sua linea di prodotti per capelli, LolaVie. Al momento in Italia non è ancora disponibile, ma siamo certe che lo sarà presto. Ci sono numerosi prodotti che la star del cinema usa per prendersi cura della sua pelle. Non tutti sono cari. Uno di questi è la crema alla rosa da giorno del Dr. Hauschka. Grazie all’estratto di rosa, nutre, ammorbidisce e idrata perfettamente la cute, donandole morbidezza ed elasticità. L’aggiunta di oli naturali la aiuta a rimanere idratata e allo stesso tempo sostiene la sua naturale barriera protettiva.

Altri prodotti di bellezza amati da Jennifer Aniston.

L’attrice usa anche The Rich Cream di Augustinus Bader. Un prodotto ad alta concentrazione, che rivitalizza la pelle in profondità e le dona idratazione. La cute appare più liscia, morbida e compatta. Anche Sandra Oh, Dakota Johnson, Hailey Bieber e Margot Robbie la usano, così come la modella Lily Aldridge, altra fan del prodotto.

Tra gli alleati di bellezza svelati inconsapevolmente c’è la Magic Cream di Charlotte Tilbury, prodotto iconico della make up artist britannica. Ma anche un altro cosmetico merita attenzione: la Kissu Lip Mask di Tatcha, il brand più amato da Meghan Markle. Tra gli strumenti di lusso amati da Jennifer c’è la Gold Sculpting Bar di Jillian Dempsey, makeup artist delle star, nonché moglie dell’attore Patrick Dempsey. L’attrice ha rivelato a InStyle: “È così dannatamente bello mettere l’olio sul viso e farla rotolare”.

Tra i suoi alleati beauty c’è anche la maschera facciale anti-imperfezioni in bio cellulosa di 111Skin. In un’altra intervista l’attrice ha invece rivelato che il suo rossetto preferito è l’Automatic Lip Pencil Duo di Estée Lauder.