Hailey Bieber ha sfoggiato un gloss che rimpolpa le labbra “per ore” secondo gli acquirenti e ti aiuta ad ottenere un “effetto filler istantaneo”. Come tutte le Hailey Bieber addicted sanno bene, il suo make up prevede quasi sempre una base luminosa, un correttore e labbra carnose e lucide. Per il suo look, Hailey utilizza quasi sempre Rhode Lip Treatment, uno dei preferiti del marchio. Quindi, la domenica del Superbowl, mi ha incuriosita vederla con una lucentezza diversa sulle labbra.

Per l’occasione infatti Hailey Bieber ha scelto di sostenere l’amica Rihanna sfoggiando un gloss del suo marchio, per l’esattezza il Fenty Gloss Bomb Lip Luminizer nella tonalità Hot Chocolit. Questo prodotto ha conferito una finitura luccicante color cacao che ricorda le “labbra glassate brownie” ispirate agli anni ’90.

Questo lucidalabbra è un ottimo alleato beauty. Contiene una serie di ingredienti nutrienti che gli conferiscono un effetto rimpolpante a lunga durata. Il burro di karité, ad esempio, è ricco di vitamine A, B ed E, che levigano le imperfezioni, lasciando le labbra più morbide. Contiene anche vaselina, che migliora l’idratazione, proteggendo le labbra dalle screpolature. Infine l’acido lattico che esfolia delicatamente la pelle, mente i peptidi che costruiscono il collagene rendono le tue labbra più carnose.

Fenty Gloss Bomb Lip Luminizer SEHORA

Oltre alla tonalità sul marrone scelta da Haily Bieber, il Lip Luminizer è disponibile in altre colorazioni, $weetmouth rosa pesca o Glass Slipper, per chi lo preferisce trasparente.

Leggendo i commenti sul sito di Sephora, la formula di questo gloss è una delle preferite degli acquirenti. “Rende le mie labbra così carnose e piene”, ha scritto un acquirente di Sephora. Un altro fan del prodotto ha convenuto che il potere rimpolpante è notevole e ha osservato che “dura per ore”. Un terzo ha persino soprannominato il gloss un “filler istantaneo per le labbra”.