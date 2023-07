Il blush di Selena Gomez comprato da oltre 3 milioni di persone

Selena Gomez è diventata ormai da qualche anno un’imprenditrice nel settore beauty, seguendo le orme di altre sue colleghe, prima fra tutte Rihanna con il suo brand Fenty. C’è un prodotto in particolare che le clienti hanno apprezzato del brand di Selena, Rare Beauty, ovvero il blush liquido. Secondo un report di Bloomberg, nel 2022 sarebbero state vendute 3.1 milioni di unità del Soft Pinch, per un’entrata di circa 70 milioni di dollari.

Il blush di successo firmato Rare Beauty

Parliamo di un blush liquido, leggero e a lunga tenuta, che si fonde perfettamente con la pelle per donare un bagliore sano senza appesantire. E’ disponibile nel finish mat o perlato. Il prodotto ha una formula impalpabile, arricchita di pigmenti a lunga tenuta. È disponibile in 13 nuances da joy a worth. Prezzo: 26,50 euro.

Selena Gomez parla del suo brand

Nel corso di un’intervista con Vogue, in occasione del lancio della sua linea, la cantante e attrice americana aveva spiegato: “Più di un make-up brand. Ho voluto creare prodotti incredibili, certo, ma soprattutto qualcosa che cambiasse il dibattito attorno alla bellezza: subiamo talmente tante pressioni dalla società, dobbiamo corrispondere ad aspettative altissime, essere sempre perfette. Rare Beauty nasce per eliminare questa pressione, e celebrare tutto quello che ci rende diversi gli uni dagli altri”.

“Il costante paragone con gli altri può danneggiare seriamente la salute mentale. Nel mio caso, quando davvero voglio prendermi cura di me se stessa, spesso decido di scollegarmi dall’iPhone. Il benessere psichico è per me una questione molto personale, centrale per Rare Beauty. Spero di cambiare l’industria della bellezza”, aveva aggiunto.

“Rare Beauty vuole accogliere ogni età, identità di genere, orientamento sessuale, razza, background culturale, per ogni differente abilità fisica e mentale”, aveva specificato l’artista. Questo è il motivo per cui c’è un’estesissima range di concelear e fondotinta. “La bellezza è legata alla salute mentale. Incoraggiare gli altri a sentirsi bene nella propria pelle, questa la mia missione”.