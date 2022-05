Hailey Bieber usa questa acqua abbronzante idratante

Hailey Bieber è recentemente salita alla ribalda della cronaca per essere stata colpita da mini ictus, cui è seguito un intervento. I medici le hanno trovato un Forame Ovale Pervio, un “buco nel cuore”, problema fortunatamente curabile. Infatti la modella è stata subito sottoposta alla procedura di “chiusura” del foro stesso. Oltre alla moda, tra le passioni della moglie di Justin Bieber c’è anche il mondo beauty. Hailey ha numerosi prodotti di riferimento per prendersi cura della sua pelle. Tra questi c’è la Tan-Luxe The Water, un’acqua autoabbronzante idratante. Lo spray facile ha una formula trasparente per evitare di macchiare gli abiti o le lenzuola. L’acqua è arricchita con un esclusivo cocktail di vitamine B, C ed E, olio di lampone e aloe vera, per idratare e nutrire la pelle. La formula offre un’abbronzatura naturale senza ostruire i pori, formare striature o disidratare la pelle. Prezzo: 29,95 euro.

Altri prodotti amati da Hailey Bieber.

La modella ha mostrato passo dopo passo come asciuga, acconcia e modella la sua chioma, specificando che il prodotto di riferimento per onde perfette è l’IGK Beach Club Texture Spray. Lo spray texturizzante la aiuta a controllare meglio la piastra e fa sembrare i suoi capelli più spessi e voluminosi. L’indossatrice è anche una fan del Mane ‘n Tail Moisture Enriched Hair Strengthener. Per quanto riguarda le labbra, la modella ha una sua arma segreta di riferimento per mantenerle sempre elastiche, ovvero Aquaphor advanced therapy. Bieber dice che il prodotto Aquaphor è il suo must have. “Penso che sia il miglior balsamo per le labbra”, specifica.

Per quanto riguarda le ciglia: “Ho usato molto il Mascara e il Gel per sopracciglia Strength & Length”, ha detto Hailey nei mesi scorsi. “Non esco di casa senza usare un gel per sopracciglia e adoro quello Strength & Length perché è infuso con un siero che aiuta con la crescita e mantiene le mie sopracciglia così sane e corpose”, ha spiegato.