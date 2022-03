Hailey Bieber considera questo siero un “Santo Graal” di bellezza

Hailey Bieber è una grande fan di BeautyStat, la linea scientifica fondata dal chimico cosmetico Ron Robinson, che è anche un suo amico personale. In un recente video su YouTube, la modella americana ha parlato di alcuni dei suoi prodotti preferiti. Uno è l’Universal C Skin Refiner, che ha descritto come un “Santo Graal” che ha “cambiato” la pelle in meglio. Un alleato di bellezza molto popolare anche su TikTok. Si tratta di un siero alla vitamina C, che idrata e dona brillantezza alla pelle. Per quanto riguarda cosa applicare sopra l’Universal C Skin Refiner, ci sono molti altri prodotti collaudati di BeautyStat che vale la pena provare, inclusa la Pro-Bio Moisture Boost Cream di cui Hailey Bieber apprezza i risultati. La descrive come un “idratante solido, straordinario, completo per tutti i giorni”.

Altri prodotti amati dalle celebrities.

Sarah Jessica Parker ama la crema La Roche-Posay’s Toleriane Fluide Soothing Protective Moisturizer. “È l’unica crema idratante che uso da sempre”, ha detto l’attrice. Penélope Cruz usa Advanced Génifique Youth Activating Serum di Lancôme. Questo siero ad azione rapida è adatto a tutti i tipi e tonalità di pelle. Il suo ingrediente chiave è l’estratto di bifido, che rafforza e protegge la barriera idratante della pelle. Julia Roberts usa una specifica crema contro la pelle secca: Weleda Skin Food.

Heidi Klum adora la crema solare fluido ultraleggero di la Roche Posay. E non è l’unica celebrità ossessionata da questo prodotto, che con la protezione 50 è anche a tutti gli effetti una crema anti invecchiamento. Anche Kelly Ripa, recentemente, ne ha decantato le lodi, inserendola tra i primi 8 prodotti di cui non potrebbe fare a meno. Fornisce una protezione 50 dai raggi UVA e UVB. Inoltre, dona una pelle un leggero colorito dorato ma naturale. Vale la pena provarla per testare i suoi effetti.