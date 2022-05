Gwyneth Paltrow inizia la sua beauty routine con questo esfoliante

La beauty routine di Gwyneth Paltrow è lunga e variegata. L’attrice è diventata in questi ultimi anni un’imprenditrice nel settore del wellness e della cosmetica. Grazie al suo sito Goop dispensa consigli di bellezza e lifestyle, molti dei quali sono associati anche a dei prodotti specifici lanciati dall’omonimo brand. Uno di questi è il Goopglow Cloudberry Exfoliating Jelly Cleanser.

Parliamo di un detergente viso schiarente con enzimi della frutta, polvere di buccia d’arancia, estratto di lampone e mela, delicatamente esfoliante e levigante, adatto all’uso quotidiano. L’imprenditrice ha spiegato che contiene perline esfolianti per eliminare efficacemente le cellule morte della pelle. Lo abbina al toner rigenerante agli acidi dei fiori Goopglow e al siero illuminante Goopglow al 20% di vitamina C e acido ialuronico. Mentre lo scorso gennaio il brand ha lanciato anche l’olio viso, realizzato con nove potenti oli nutrienti di ultima generazione per chi cerca un prodotto organico.

Altri prodotti di bellezza amati da Gwyneth Paltrow.

Altri elementi di spicco della sua routine includono la crema solare Unsun Mineral Tinted Face. Poi il Goopgenes Clean Nourishing Lip Balm Trio, che Paltrow ha studiato per tre anni con l’obiettivo di sviluppare la formula perfetta. “Ero iperperfezionista al riguardo”, ha detto. Uno degli strumenti che l’attrice usa per coccolare la pelle del suo viso è la gold sculpting bar firmata dalla famosa makeup artist Jillian Dempsey. Realizzata con oro ventiquattro carati, la sculpting bar amata da Gwyneth Paltrow utilizza sottili vibrazioni per rendere il viso più scolpito.

Dempsey la usa per preparare le sue clienti prima del red carpet, ma consiglia di utilizzarla ogni giorno per dieci o quindici minuti se l’obiettivo è quello di ottenere risultati ottimali. Scorrendo tra le pagine del sito di e-commerce Gwyneth ha anche scovato quello che ritiene davvero un “buon balsamo”. Il prodotto in questione è Marc Anthony Grow Long Conditioner.