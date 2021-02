Gigi Hadid è diventata mamma della piccola Khai 5 mesi fa e in questi ultimi giorni sta iniziando a svelare dettagli sulla nascita della sua prima figlia, avuta dal compagno Zayn Malik.

Malik e Hadid si sono conosciuti nel 2015 ad un party di Victoria’s Secret. Quella stessa sera il cantante la invitò a cena fuori in un ristorante italiano di New York, ‘Gemma’.

La loro relazione è stata contrassegnata da alti e bassi ma alla fine è stata consolidata dal nuovo arrivo.

La skincare di Gigi Hadid in gravidanza.

Per prendersi cura della sua pelle durante la dolce attesa la modella ha optato per una linea di prodotti naturali, come lei stessa ha svelato durante un video per Vogue.

“Mentre ero incinta, mi sono molto diretta verso prodotti puliti e naturali, quindi ho usato un marchio chiamato Oliveda“, ha detto nel video, osservando che i prodotti del marchio sono tutti realizzati con estratto di olivo.

“Hanno di tutto, dal detergente alla crema idratante, agli oli, quindi mi è piaciuto molto usarlo”, ha specificato.

I prodotti più venduti del marchio includono Oliveda Cell Active Face Oil, un olio per il viso con oli di oliva e avocado.

The Beauty Fountain, un “beauty shot” a base di collagene, una proteina che mantiene la pelle carnosa, liscia e giovane.

Un altro top seller è Oliveda Hydroxytyrosol Corrective Firming Face Serum, ideale per coloro che vogliono appiattire le linee sottili del viso o migliorare la pigmentazione della cute.

Altri prodotti di bellezza amati da Gigi Hadid.

Un prodotto che non manca nel beauty dell’indossatrice è il correttore Instant Age-Rewind della MayBelline, in vendita a meno di dieci euro, ma il prezzo cambia in base al rivenditore.

La sua formula è arricchita con olio di bacche di goji ed è dotato di un applicatore in spugna antimicrobico integrato per una stesura precisa e infallibile