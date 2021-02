Gigi Hadid è da poco diventata mamma della sua prima figlia, Khadi, nata dalla relazione con il cantante Zayn Malik.

In questi ultimi giorni la modella sta lentamente tornando a riappropriarsi della sua vita pubblica, tra servizi fotografici e contributi via social in cui svela i suoi segreti di bellezza.

Tra i prodotti che l’ex Angelo di Victoria’s Secret dice di usare c’è Maybelline Falsies Lash Lift Mascara.

Il mascara ha un’azione allungante, incurvante, volumizzante e grazie al suo scovolino a doppia curva cattura le ciglia dalle radici alle punte, sollevandole.

La formula è arricchita con delle fibre, che donano estensione alle ciglia.

Bisogna applica il mascara dalle radici alle punte con un movimento a zig zag dal basso verso l’alto.

Altri prodotti amati da Gigi Hadid.

Per prendersi cura della sua pelle durante la dolce attesa la modella ha optato per una linea di prodotti naturali, come lei stessa ha svelato durante un video per Vogue.

“Mentre ero incinta, mi sono molto diretta verso prodotti puliti e naturali, quindi ho usato un marchio chiamato Oliveda“, ha detto nel video, osservando che i prodotti del marchio sono tutti realizzati con estratto di olivo.

Altri mascara amati dalle celebrities.

Blake Lively e Beyoncé hanno un mascara di riferimento che è alla portata di tutti.

Parliamo di Lash Paradise, un prodotto dotato di una nuova formula arricchita con olio di ricino per rinforzare le ciglia.

La modella Hailey Bieber usa il mascara e il gel per sopracciglia Strength & Length di Bare Minerals, brand di cui lei stessa è testimonial.

La duchessa del Sussex, Meghan Markle, ama Diorshow Iconic High Definition Lash Curler.

L’attrice americana Hilary Duff ha detto di essere ossessionata invece da quello di Thrive Causemetics.