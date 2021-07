Riuscire ad ottenere labbra carnose approvate anche dalle top model è più semplice (ed economico) che mai. Non capita spesso che le modelle condividano i loro segreti di bellezza, dando agli appassionati spunti per qualche trucco del mestiere. Quindi, quando Gigi Hadid ha recentemente confessato alcuni dei suoi prodotti preferiti sotto i 20 euro ha immediatamente attirato la nostra attenzione. Uno di questi è un semplice lucidalabbra di Maybelline, che a quanto pare è il motivo delle labbra carnose e turgide di Gigi Hadid.

In un’intervista per Vogue all’inizio di questo mese, Gigi Hadid ha rivelato che il segreto per le sue labbra carnose è il Lifter Gloss di Maybelline. L’ingrediente chiave del prodotto, l’acido ialuronico, leviga la superficie delle labbra aggiungendo un tocco in più e favorisce l’idratazione per prevenire la secchezza.

L’ingrediente chiave

L’acido ialuronico è ampiamente usato nella cura della pelle come umettante e spesso può essere trovato come ingrediente chiave in sieri, integratori orali, filler dermici e colliri. Si trova anche in altre formulazioni topiche, principalmente per le sue proprietà idratanti, per rimpolpare e levigare la pelle. E sebbene qualsiasi ingrediente con la parola “acido” possa sembrare pericoloso, l’acido ialuronico non è davvero acido ed è ampiamente sicuro.

Stando alle recensioni di chi lo usa, questo gloss per labbra carnose è un vero must di tantissime donne in tutto il mondo. Molti dicono che questo prodotto è semplice da applicare e lascia una sensazione liscia e morbida. Inoltre, è disponibile in moltissime tonalità ed è adatto quindi a tutte le carnagioni.

Una acquirente scrive: “S-T-U-P-E-N-D-O 😊! Cremoso ma non pesante- la consistenza è in effetti più “pastosa” che liquida- una volta steso lascia le labbra idratate, polpose e lucenti ( senza effetto “vinile” ). La tonalità che ho acquistato io, “petal”, è un bellissimo rosa-rosso molto scuro ed essendo molto intenso può essere usato anche da solo, inoltre ha un profumo delizioso.. proverò sicuramente altri colori! ps ne basta davvero poco”.

Considerando che questo lucidalabbra costa meno di 7 euro, vale la pena provare, non trovi?

