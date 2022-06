Gigi Hadid ha nel suo beauty questo rossetto da 6 euro

Gigi Hadid è una delle modelle più popolari del pianeta. A quasi due anni di distanza dalla nascita della figlia Khai, la top model è tornata a prendere parte a tutti i fashion show più importanti in programma nelle settimane della moda. Ma Gigi è anche un punto di riferimento nel mondo beauty, essendo testimonial del brand Maybelline. E proprio di questo brand è uno dei suoi rossetti di riferimento, che costa meno di dieci euro. Sembra infatti che tra i suoi must have ci sia questo lifter gloss all’acido ialuronico del marchio. Un prodotto che dona brillantezza, pienezza e idratazione alle labbra. A rivelare questa passione per il lucidalabbra è stata lei stessa ne corso di un’intervista con Vogue.

Altri prodotti di bellezza amati da Gigi Hadid.

La modella ha rivelato di essere una fan di lunga data di St Ives Apricot Scrub, così come Cetaphil Daily Face Cleanser per rimuovere il trucco dopo le riprese. “Per la cura della pelle mi sono sempre recata in farmacia”, dice. “Ho sempre desiderato dei buoni prodotti e non credo che tu debba pagare molto per questo”. Un altro prodotto conveniente che ama? Lanolips, in particolare il Multi-Balm alla Fragola. “Lo tampono dove la mia pelle è secca, a volte sulla punta del naso”, ha spiegato. Altro prodotto che non manca nel beauty dell’indossatrice è Instant Age-Rewind della MayBelline, in vendita a meno di dieci euro, ma il prezzo cambia in base al rivenditore.

Altri prodotti amati dalle celebrities.

Jennifer Lopez ha rivelato di essere una fan di lunga data della Rose Day Cream di Dr.Hauschka, brand amato anche da Jennifer Aniston. Nel 2016, JLo ha rivelato a People che ama la crema da giorno antietà L’Oreal Paris Revitalift Bright Reveal. Se la star latino americana vuole apparire abbronzata sul red carpet usa la lozione Body Bling Bronzer firmata Scott Barnes. Julia Roberts e Victoria Beckham usano una stessa crema low cost: Weleda Skinfood, mentre Kim Kardashian usa sui capelli il trattamento Hair Perfector No. 3 di Olaplex, che ripristina i legami capillari e deve essere applicato a casa prima dello shampoo.