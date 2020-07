La pelle secca ha un aspetto arido, screpolato, con pellicine ed è più incline alla comparsa delle rughe.

In estate il problema di aggrava con l’esposizione al sole non solo per chi ha una cute secca di partenza, ma anche per chi si espone scorrettamente al sole e subisce gli effetti postumi della scottatura.

Se siete alla ricerca di un detergente per il copro che possa essere un valido aiuto contro le screpolature vi suggeriamo un prodotto della linea Avène.

Si tratta di Trixera Nutrition, un fluido con potere lipo-restitutivo intenso, adatto a tutta la famiglia ((bambini a partire dai 3 anni di età).

“Lascia la pelle morbida per cui non è necessaria usare alla fine della doccia dell’olio per il corpo. Poi…ha un profumo delicato e gradevole”, scrive un utente che l’ha acquistato su Amazon.

Altri prodotti da provare contro la pelle secca.

Nei mesi scorsi vi abbiamo scovato un olio per il viso che in pochi minuti è in grado di mettere ko la pelle secca. Prezzo molto vantaggioso: solo 23, 99 euro.

Parliamo dell’Olio Elisir Illuminante di Florena Skincare, con petali di elicriso rosa e olio di cartamo fermentato. Fatto con il 99,94% di ingredienti di origine naturale.

Si tratta di un elisir di bellezza per avere un viso visibilmente più liscio e radioso. Puoi usare il prodotto da solo o in combinazione con altri prodotti.

Anche la cantante Beyoncé ha un suo prodotto di riferimento contro la cute screpolata, ovvero Aquaphor trattamento riparatore di Eucerin.

Come lei stessa ha confessato in una intervista a Elle, l’artista non rinuncia mai a questa crema prima di andare a dormire.

Tra le sue fan c’è anche la collega Jessica Simpson, che la usa per tutta la sua famiglia.

Ogni prodotto che proponiamo è stato selezionato e recensito in modo indipendente dal nostro team editoriale. Se effettui un acquisto utilizzando i link inclusi, potremmo guadagnare delle commissioni.