Questa crema viso da 225 euro sbanca tra celebrities e beauty editor

Se c’è una crema viso che è presente nella skincare routine di celebrities e beauty editors, sappiate che il nome in testa è: The Cream di Augustinus Bader. Un must have per star del calibro di Victoria Beckham e Kim Kardashian. Un prodotto leggero e rinfrescante che idrata profondamente, stimolando il naturale processo di rigenerazione della pelle. Una crema viso lenitiva all’aloe vera, ricca di antiossidanti, aminoacidi e vitamine A, B, C ed E, che offre protezione contro i radicali liberi.

“Questo prodotto per la cura della pelle non è un riempitivo e non è un trucco; è qualcosa che è all’avanguardia e contribuisce in modo razionale e scientifico”, ha spiegato lo stesso professor Augustinus Bader, in uno scambio di e-mail con Vogue. “L’innovazione della crema è una comprensione specifica di ciò di cui le cellule staminali della pelle hanno bisogno per far sì che la pelle si fissi in modo naturale”.

In altre parole, questa crema idratante non solo idrata la pelle, ma ottiene una maggiore idratazione nel tempo. “Mentre alcuni idratanti fanno semplicemente il loro lavoro per la giornata, questo funziona per migliorare la pelle a lungo termine. Dopo tre o quattro settimane di utilizzo, noterai una grande differenza nella qualità della pelle”.

Bader è uno scienziato biomedico, esperto di cellule staminali. La sua linea di prodotti è frutto di più di 20 anni di ricerca e innovazione nel suo campo. Augustinus Bader The Cream si basa sulla sua conoscenza di come la pelle guarisca da sola dopo una ferita. “Il mio approccio alla cura della pelle si concentra principalmente sul rispetto della fisiologia della pelle umana e della salute della pelle”, afferma il professore. “Lo sviluppo della cura della pelle si basa sulla mia comprensione dei processi di guarigione delle ferite dalla mia ricerca medica nel campo della scienza delle cellule staminali. La tecnologia è stata formulata per attivare processi di rinnovamento cutaneo basati sulla riparazione microambientale delle cellule staminali, cosa che nessun altro prodotto sul mercato può fare”. Foto di Jerzy Górecki da Pixabay.