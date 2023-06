Crema solare: 5 errori da non commettere quando la spalmi

La crema solare è un elemento fondamentale per proteggere la nostra pelle dai danni causati dai raggi solari. Tuttavia, spesso commettiamo degli errori durante l’applicazione che possono compromettere l’efficacia della protezione solare. Vediamo allora i 5 errori più comuni da evitare quando spalmi la crema solare, così da garantire una protezione efficace e duratura per la tua pelle.

Scegliere un fattore di protezione inadeguato

Uno degli errori più comuni è scegliere un fattore di protezione solare (SPF) inadeguato. È importante selezionare un fattore di protezione che sia adatto al tuo tipo di pelle e al livello di esposizione solare. Se hai la pelle chiara o sensibile, opta per un’alta protezione con un FPS elevato. Se invece hai la pelle più scura o sei abbronzato, puoi optare per un SPF leggermente inferiore. Ricorda sempre di rinnovare l’applicazione ogni due ore o dopo il contatto con l’acqua.

Non applicare abbastanza crema solare

Un altro errore comune è applicare una quantità insufficiente di protezione. La quantità consigliata per un’applicazione corretta è di circa un cucchiaino per ogni zona del corpo esposta al sole. Se ne applichi troppo poco, non otterrai la protezione desiderata. Assicurati di spalmare uniformemente la crema su tutto il corpo, compresi viso, collo, orecchie e altre parti spesso trascurate. Per capire quanta crema solare sia giusto applicare, puoi seguire la regola dei 6 cucchiaini.

Dimenticare di proteggere alcune aree del corpo

Quando applichi la crema solare, è importante non dimenticare di proteggere adeguatamente alcune parti del corpo spesso trascurate. Ad esempio, le labbra, le mani, i piedi e il cuoio capelluto sono zone che richiedono una protezione extra. Utilizza un balsamo labbra con protezione solare, una crema solare specifica per le mani e i piedi, e indossa un cappello o utilizza una lozione solare per proteggere il cuoio capelluto.

Non riapplicare frequentemente la crema solare

Molti di noi commettono l’errore di non riapplicare frequentemente la protezione solare durante l’esposizione prolungata al sole. Anche le creme solari resistenti all’acqua possono essere ridotte dall’azione del sudore o dall’asciugatura con un asciugamano. Rinnova l’applicazione ogni due ore o più frequentemente se hai sudato molto o sei entrato in contatto con l’acqua.

Applicare la crema solare solo quando si è già sotto il sole

Infine, uno dei principali errori è applicare la crema solare solo quando si è già esposti al sole. È fondamentale applicare la crema solare almeno 15-30 minuti prima di esporsi ai raggi solari. In questo modo, la pelle avrà il tempo di assorbire correttamente il prodotto e offrire una protezione efficace.