Il leggendario correttore Becca contro le occhiaie presto non sarà più in produzione. E noi abbiamo trovato 4 alternative perfette per questo prodotto di cui difficilmente riusciremo a fare a meno. Non avrei mai pensato di doverlo scrivere. Becca Cosmetics, il marchio australiano che ha acceso la nostra mania per gli illuminanti, presto non ci sarà più. Ieri il marchio ha annunciato su Instagram che, a causa della Covid19, chiuderà i battenti a settembre 2021.

Questa notizia ha gettato nello sconforto milioni di amanti del marchio. E non solo perché la pandemia ci sta facendo perdere un altra pietra miliare dei prodotti di bellezza. In molti si stanno precipitando in massa ad acquistare i prodotti irrinunciabili di Becca Cosmetics.

E un prodotto in particolare è già esaurito in più posti e sta andando letteralmente sold-out. Il leggendario correttore Becca contro le occhiaie Under Eye Brightening Corrector.

Si tratta di un correttore incredibile, di cui pochi riusciranno a fare a meno. Unico nel suo genere, il correttore Becca dalla coprenza totale riesce a nasconde le occhiaie, schiarendo e uniformando l’incarnato.

CORTESIA BECCA COSMETICS

Oltre a farne più scorte possibile, gli amanti del correttore si stanno incontrando nei gruppi di forum dedicati per cercare di capire quale altro prodotto possa mai sostituirlo nel prossimo futuro.

L’unico lato positivo è che grazie al fatto che Becca ha reso popolare questo tipo di prodotto, ora ci sono molti correttori simili, pronti a diventare degni successori.

Degno di nota è il Bisque Corrector di Bobbi Brown. Secondo la descrizione e secondo chi lo usa, questo correttore corregge le occhiaie “come un incantesimo” con una consistenza idratante che non si deposita nelle pieghe del controno occhi. Un prodotto prodigioso che corregge anche le occhiaie più profonde, come dicono gli acquirenti.

CORTESIA BOBBI BROWN

Il Brightening Peach Correction Concentrate di Pixi si presenta come un’opzione più economica, ma ugualmente efficace. Cancella le occhiaie bluastre e crea un aspetto riposato “soprannaturale”. In un forum di bellezza, una cliente ha scritto che nulla era stato in grado di coprire le sue occhiaie fino a quando un amico truccatore non le ha consigliato questo correttore di Pixi.

CORTESIA PIXI

Anche il colored clay CC undereye corrector di Tarte è piuttosto acclamato ed elogiato nei forum di bellezza. A quanto sembra, la sua consistenza cremosa copre con facilità anche le occhiaie più profonde.

CORTESIA TARTE

Al prezzo più basso di tutti troviamo il Pro Conceal pesca di LA Girl. Nonostante il costo bassissimo, questo correttore ha migliaia di recensioni eccellenti da parte di chi lo usa. Gli acquirenti scrivono di essere scioccati da quanto bene si mischia e si nasconde senza seccare il io contorno occhi, superando anche i prodotti che sono 10 volte più costosi. Dona la stessa lucentezza del correttore Becca, ma è infinitamente più economico.

CORTESIA L.A. GIRL