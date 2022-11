Cibi e abitudini che contrastano la caduta dei capelli in autunno

Sono molti i fattori che incidono sulla caduta dei capelli. Età, fattori ormonali, genetica, stress, cattiva alimentazione o cambiamenti di stagione ne sono un esempio. Ma possiamo rafforzare la nostra chioma con una buona routine di cura dei capelli e fornendo loro i nutrienti di cui hanno bisogno per essere sani e forti.

Per esempio, alcuni alimenti e alcune piante officinali sono ricchi di sostanze nutritive che migliorano la circolazione sanguigna, ottima alleata per rendere i capelli vigorosi e voluminosi. Così come gesti e abitudini che ci aiutano a mantenere i capelli in ottima salute.

Di seguito, vediamo come dovresti prenderti cura della tua chioma e cosa dovresti evitare per capelli sani e forti.

La cura di cui i tuoi capelli hanno bisogno

Oltre a lavare i capelli con un buono shampoo e fare regolarmente maschere nutritive, è importante sapere come prendersi cura dei capelli quando ci accorgiamo che sono più deboli del solito, cosa che accade spesso soprattutto durante i cambi di stagione. Bisogna tenere presente che i capelli non possono essere lavati troppo frequentemente, quindi meglio limitarsi a 2 lavaggi a settimana.

Si consiglia inoltre di leggere attentamente le etichette di tutti i prodotti che utilizziamo, per garantirci di utilizzare sempre ottimi prodotti.

Fai attenzione all’asciugatura

Un altro consiglio importante all’asciugatura e alla messa in piega. E’ sconsigliato usare il phon alla massima potenza o avvicinarlo troppo al cuoio capelluto, così come usare ferri o spazzole troppo caldi. Dobbiamo scegliere il pettine o la spazzola giusta. Se i capelli sono ricci meglio optare per un pettine di legno a denti larghi, mentre se sono lisci, una spazzola con setole molto morbide.

Massaggio dei capelli

È importante che ogni volta che applichiamo un prodotto sulla nostra chioma ci ricordiamo di fare un massaggio circolare per tutto il cuoio capelluto. Questo attiverà la circolazione sanguigna e permetterà ai prodotti di essere assorbiti meglio. In questo senso, è consigliabile massaggiare da 3 a 5 minuti.

Olio di cocco

È uno degli ingredienti preferiti dai dermatologi e dagli specialisti della cura dei capelli. Grazie alle sue proprietà, mantiene la buona salute di chioma e cuoio capelluto. Si applica uno strato, lasciandolo in posa per circa 45 minuti coperto con una cuffia da doccia o simili, e poi si lavano i capelli. È idratante e nutriente e fornisce anche lucentezza e morbidezza.

Il cibo è tuo alleato

Il cibo è alla base della salute dei capelli e del benessere generale del nostro organismo. Oltre a nutrirci, ci sono alcuni alimenti particolarmente benefici per i capelli, quindi seguire una dieta varia ed equilibrata sarà fondamentale. Includere nella nostra dieta cibi ricchi di vitamina A, B e C, oltre a ferro, zinco, magnesio, acido folico e iodio, ci aiuterà a mantenere la nostra chioma idratata.

Non solo: consumare cibi come carote o zucche aiuta a prevenire la forfora e la caduta dei capelli. E, naturalmente, bere molta acqua è essenziale per idratare la struttura interna dei capelli.