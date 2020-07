Cardi B ha la sua maschera fai da te di riferimento per avere capelli al top.

La rapper americana, 27 anni, mischia l’olio di argan di Shea Moisture con un avocado per poi aggiungere maionese, uova, miele, olio di ricino e olio d’oliva, più una banana come nutriente extra.

Il tutto va reso omogeneo evitando di lasciare pezzi di avocado e banana intere.

“Questo trattamento è davvero buono per i capelli ricci”, ha detto Cardi, aggiungendo che:

“Tutte le cose buone che metti nel tuo corpo, devi metterle tra i capelli. Non metterai soda nel tuo corpo perché, naturalmente, la soda non fa bene al tuo corpo, quindi non fa bene al tuo capelli “, ha specificato.

Altre maschere fai da te usate dalle celebrities.

Priyanka Chopra ha la sua maschera per capelli molto danneggiati. “Ci è stata tramandata dalle nostre mamme e dalle nostre nonne”, ha spiegato.

Cosa vi serve per realizzarla: una scatola di yogurt intero, del miele e un uovo.

Chopra, attraverso un video, raccomanda di versare lo yogurt (lei ha scelto la marca Fage) in una ciotola.

Poi aggiungere un cucchiaio di miele e un uovo.

Per amalgamare il tutto utilizzare una spatola di quelle piatte in silicone che si usano anche per la realizzazione dei dolci.

L’attrice non specifica un orario di posa della maschera, ma come spesso accade con quelle fai da te, meglio non eccedere i 30 minuti.

Halle Berry ha una sua maschera di bellezza fai da te per il viso.

Questa la ricetta: 2 cucchiai di tè verde, 1 pizzico di curcuma in polvere, 1/2 cucchiaino da tè di succo di limone.

Poi 1/4 tazza di yogurt bianco (ricordando che per il sistema americano corrisponde a 65 grammi).

Bisogna poi mescolare il tutto e applicare una prima passata su viso e collo e lasciare agire per circa tre minuti.

Aggiungere una seconda passata per lasciare agire altri 10 minuti.

Successivamente risciacquare con acqua fredda e applicare la crema idratante preferita.