Capelli secchi e crespi: 6 tra i migliori rimedi casalinghi

Dopo le vacanze estive è molto facile ritrovarsi capelli secchi e crespi. Per questo motivo, ti suggeriamo 6 tra i migliori nutrienti naturali di cui i tuoi capelli hanno bisogno per tornare ad essere morbidi e lucenti.

Se è vero che il mercato dei cosmetici propone ottimi prodotti per idratare e ammorbidire i capelli, è anche vero che la natura ci offre tante alternative salutari ed economiche per migliorare l’aspetto della nostra chioma. Ad esempio, le vitamine fornite dagli oli di frutta secca come le mandorle nutrono in profondità e mettono fine a quell’effetto “crespo” che invecchia tanto i capelli. Gli acidi grassi della frutta come l’avocado o le proteine ​​e i minerali della banana ne migliorano la struttura, conferendole più movimento e volume.

Vediamo allora 6 tra i migliori rimedi casalinghi per nutrire e idratare i nostri capelli.

Olio di mandorle, ottimo rimedio contro i capelli secchi

Oltre a nutrire i capelli secchi e prevenire l’effetto crespo, dona lucentezza e lascia un gradevole profumo. Idealmente, dovresti applicare questo olio prima di andare a letto, sui capelli asciutti, massaggiandolo in modo che penetri bene e lasciarlo in posa tutta la notte. Avvolgi i capelli in un involucro di plastica o copri il cuscino con una vecchia federa per evitare che si macchi.

Maschera fatta in casa alla banana, avocado e olio di mandorle

Un altro modo per utilizzare l’olio di mandorle è mescolarlo con una banana e mezzo avocado (a seconda della quantità di capelli e della lunghezza). Questi tre ingredienti naturali miglioreranno la lucentezza, il nutrimento e la morbidezza dei tuoi capelli. Sbattere bene fino ad ottenere un composto omogeneo e applicare per 20 minuti sui capelli umidi.

Maschera all’uovo con olio d’oliva

Un ingrediente tipico delle maschere fatte in casa è l’uovo, un alimento che nutre in profondità i tuoi capelli secchi. Potete mescolarlo con l’olio di mandorle. Lasciate agire per almeno un’ora (più tempo lascerai il composto, più nutriti saranno i tuoi capelli secchi). Per ridurre l’effetto crespo, aggiungere uno yogurt naturale e un cucchiaio di miele.

Capelli secchi, prova l’Aloe Vera

Non solo idrata i capelli, ma puoi anche usarla come gel per lo styling se hai i capelli ricci. Come preparare la maschera? Molto semplice: tagliate delle foglie da una pianta di aloe vera, mettetele in un bicchiere d’acqua per 24 ore, immergendo la parte che avete tagliato per eliminare l’aloina, una sostanza che può risultare tossica. Trascorso questo tempo, estrarre la polpa dell’aloe e applicarla sui capelli asciutti. L’alto contenuto di acqua di questa pianta, così come la sua ricchezza di vitamine e aminoacidi, nutre e idrata in profondità i capelli.

Maschera fatta in casa al miele e olio extravergine d’oliva

Questi sono senza dubbio due ingredienti che avrete nella vostra cucina e che possono aiutarvi a contrastare i capelli secchi e l’effetto crespo, tipici dei capelli danneggiati. Si consiglia di lasciare questa maschera sulla chioma per diverse ore, per esempio applicandola di notte o in un giorno di smartworking. Mescolare tre parti di olio d’oliva e una parte di miele. Applicare sui capelli puliti e umidi dalle radici alle punte, massaggiando sul cuoio capelluto.

Burro di karitè per contrastare i capelli secchi

Con questo rimedio naturale otterrai una super idratazione e metterai fine al crespo. Puoi usare il burro di karité sciolto a bagnomaria da solo o mescolarlo con un altro ingrediente nutriente, come il germe di grano. Il karitè è un alimento ricco di vitamine A, D, E ed F e il germe di grano è ricco di acidi grassi, ideale per capelli secchi.