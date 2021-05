Se sei alla ricerca di un prodotto alleato dei tuoi ricci, abbiamo buone notizie per te.

La crema SheaMoisture Coconut & Hibiscus Curl Enhancing Smoothie è il prodotto che devi mettere nel carrello per domare la tua chioma.

Curl Enhancing Smoothie è fatto con proteine ​​della seta, che creano una barriera fibrosa attorno ai capelli ricci per una maggiore forza, elasticità e lucentezza.

Contiene anche olio di neem e una dose abbondante di olio di cocco, che riduce la perdita di proteine ​​dei capelli, prevenendone così la rottura.

Nell’istante in cui apri il contenitore, sei travolto dagli aromi del cocco di origine naturale e dall’estratto di fiori di ibisco.

Dopo ogni giorno di lavaggio, applica il prodotto sui capelli bagnati. Una volta che lo hai uniformemente distribuito, modella le estremità e procedi con l’asciugatura.

Puoi acquistare il prodotto su Amazon al prezzo di poco più di 19 euro. Dando una letta alle recensioni potete rendervi conto che le clienti sono molto soddisfatte. Un’utente scrive:

“L’ho usato un paio di volte, sia come maschera che per lo styling e ne sono molto soddisfatta. Come maschera è semplicemente fenomenale: ne basta poco, la quantità di una noce, per ammorbidire, disciplinare e riempire i capelli”.

Altri prodotti per capelli al cocco da provare.

La prima è la maschera Coco e Eve, una certezza. Il prodotto è così presentato sul sito Sephora: “Una cura per riparare i capelli in profondità. A base di estratti di cocco, fichi, burro di karitè, olio di lino e argan per ravvivare la bellezza originale dei capelli (…)”.

Altro prodotto è la maschera istantanea di Sephora al cocco. Un trattamento per capelli all’olio di cocco, che ripara e nutre i capelli. Ripara intensamente i capelli secchi, rinforza la fibra capillare e dona districabilità, per capelli sublimati, visibilmente più elastici, soffici e brillanti. Foto di Ajay Goel da Pixabay.