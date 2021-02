Bridgerton è diventata la serie più vista nella storia di Netflix e i protagonisti sono balzati dall’anonimato alla popolarità mondiale in pochi mesi.

Phoebe Dynevor è l’attrice che interpreta Daphne, una ragazza alle prese con il suo debutto in società, la cui via sentimentale incontra la strada dell’affascinante duca di Hastings, interpretato da Regé-Jean Page.

I prodotti di bellezza usati su Phoebe Dynevor.

La make up artist responsabile dei capelli e del trucco di Daphne è stata Lynda J Pearce, che via social ha svelato il nome di vari prodotti usati sul set.

Uno di questi è il mascara Clinique Occhi Lash Power, un prodotto allungante che rimane perfetto e inalterato per 24 ore. Resiste a sudore, umidità e lacrime.

Tra gli altri prodotti usati sul set ci sono le maschere della Beauty Pro come la Brightening Sheet Mask.

Anche il blush Convertible Colour labbra e guance di Stila è il punto fermo nella routine di trucco di Daphne Bridgerton.

“È uno dei miei blush in crema preferiti”, ha detto Pearce. “È un colore molto naturale e perfetto per il tono della pelle di Phoebe. La consistenza è così setosa!”.

Bridgerton, la serie dei record.

La serie creata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes, basata sui romanzi di Julia Quinn, ambientati nel mondo dell’alta società londinese durante la Reggenza inglese ha debuttato sulla piattaforma streaming lo scorso 25 dicembre e alcuni media americani l’hanno descritta come una combinazione tra Gossip Girl e Downton Abbey.

“Credo – ha detto la Van Dusen in un’intervista – che lo show offre al pubblico un’incredibile evasione in un periodo in cui è esattamente ciò che serve”.

Visto il successo la scorsa settimana Netflix ha annunciato che ci sarà una seconda stagione ed entrerà in produzione questa primavera.