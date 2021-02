Il colorito roseo di Daphne Bridgerton sta diventando il nuovo must in fatto di trucco. E io so dirvi esattamente quale usa. Devo dirlo, io sono da sempre amante dei blush. Sarà che la mia carnagione è chiara, anzi chiarissima, ma un tocco roseo sulle guance mi ha sempre dato quella marcia in più. E man mano che ho imparato di più sul mondo del make-up e sulle formule dei cosmetici in continua evoluzione, ho scoperto alcuni prodotti che riescono a dare al mio viso la dose perfetta di colore.

Ebbene, ora posso dire che il mio blush preferito sembra essere anche quello preferito di un’altra giovane donna che tutti ormai conosciamo e amiamo. Il blush Convertible Colour labbra e guance di Stila è il punto fermo nella routine di trucco di Daphne Bridgerton, protagonista della serie Netflix più amata del momento.

Sì, è un personaggio immaginario, ma le sue guance straordinariamente rosee sono una realtà raggiungibile anche per noi comuni mortali.

Lynda Pearce, MUA e truccatrice di Bridgerton, ha recentemente dichiarato ad Harper’s Bazaar UK che il blush leggero in crema è stato la chiave per creare il look caratteristico di Daphne Bridgerton, interpretata dall’attrice Phoebe Dynevor. “È uno dei miei blush in crema preferiti”, ha detto Pearce. “È un colore molto naturale e perfetto per il tono della pelle di Phoebe. La consistenza è così setosa!”

CORTESIA STILA

Pearce ama anche il fatto che questo blush “è modulabile. Puoi usare più prodotto per un risultato più forte, e usarne meno per un aspetto morbido e naturale”. Questo, è senza dubbio il punto di forza di questo prodotto.

Chi come me ha un sottotono rosato, ha bisogno solo di un leggero tocco per ottenere un buon risultato. Ma chiunque miri a un aspetto più “drama” può aggiungere più prodotto senza che questo risulti esagerato o volgare. Non importa infatti quanto ne applichi, la formula leggera non renderà mai il prodotto “incrostato” e non farà mai effetto cerone, grazie a ingredienti idratanti come l’olio di semi di ricino e la cera d’api.

Questo blush è in grado sempre di farmi sentire più viva e vitale di quanto io mi senta. In particolare, adoro aggiungere una piccola quantità di prodotto su naso e labbra, per un aspetto più fluido.

Per quanto meraviglioso sia il prodotto, non posso non menzionare anche la confezione. Una adorabile confezione compatta con specchietto, completa di piccoli fiori incisi sulla superficie. È così fuori dal tempo che potrei immaginare sulla toletta di Daphne Bridgerton nel XIX secolo.

La cosa più incredibile, è che questo blush non è nemmeno troppo costoso. Puoi trovare tutte le tonalità su Amazon a soli 19 euro, compresa la spedizione in un giorno.

CORTESIA STILA