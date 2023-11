Autunno: 6 consigli per mantenere capelli forti e lucenti

L’autunno è il momento perfetto per godersi il cambiamento delle foglie, ma porta anche con sé la preoccupazione per la caduta dei capelli. La buona notizia è che è un fenomeno fisiologico, e con alcuni accorgimenti, puoi mantenere i tuoi capelli forti e lucenti durante questa stagione.

1. Temperature moderate, styling saggio

Mentre cerchiamo di mantenere uno styling impeccabile, è cruciale evitare temperature eccessive. Cristiano Russo, hairstylist esperto, consiglia di limitare l’uso della piastra e del phon ad alta temperatura. Opta per uno styling più naturale e utilizza accessori come spazzole in legno o ceramica, che si riscaldano meno. Prima di utilizzare strumenti termici, applica sempre un termoprotettore per salvaguardare la salute dei capelli e sconfiggere l’effetto crespo.

2. Spazzolare con dolcezza

La tua routine di spazzolatura può influire sulla salute dei capelli. Fai movimenti delicati per evitare di strapparli. Evita di pettinare i capelli bagnati senza aver prima applicato una maschera districante. Asciuga parzialmente i capelli dopo lo shampoo prima di spazzolarli con una spazzola morbida o un pettine a denti larghi.

3. Coda alta? Scegli con saggezza

Le code alte possono essere alla moda, ma l’elastico utilizzato potrebbe danneggiare i capelli. Scegli scrunchie in seta o fermacoda in silicone per evitare di tirare troppo i capelli. Questi accessori tengono i capelli in ordine senza stressarli eccessivamente.

4. Nutri i capelli con maschere e oli

I capelli affamati hanno bisogno di nutrimento. Applica oli naturali come l’olio di Argan o l’olio di Neem una o due volte a settimana. Distribuisci uniformemente l’olio sulle lunghezze, lascia in posa per circa 30 minuti e procedi con il lavaggio. Le maschere nutrienti sono un passo fondamentale per rinforzare le radici e supportare il processo naturale di infoltimento post-caduta autunnale.

5. Cura speciale per i capelli colorati

I capelli colorati richiedono attenzioni extra. Consulta il tuo parrucchiere per un trattamento specifico che protegga e idrati i capelli colorati. La costanza nelle applicazioni può far miracoli, mantenendo la tua chioma sana, luminosa e morbida nonostante i trattamenti chimici.

6. Moderazione negli shampoo

Troppi lavaggi possono indebolire i capelli. Segui una frequenza di due o tre volte alla settimana. Per capelli particolarmente fragili, considera l’uso di maschere due volte a settimana. Trova l’equilibrio giusto per mantenere i capelli puliti senza privarli della loro naturale forza.

Con questi consigli, affronta la caduta autunnale dei capelli con fiducia, mantenendo la tua chioma forte, sana e lucente. Segui una routine di cura adatta alle esigenze dei tuoi capelli e goditi l’autunno con una chioma radiante.