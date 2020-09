L’armonia del viso è molto importante. Nello specifico, mento e labbra sono essenziali per creare l’armonia anatomica facciale e per dare al volto le giuste proporzioni.

Il nostro esperto di medicina estetica, il Dottore Andrea Tomeo ( PhD-MSc-MD-IM-PGdip- BSc) Medico Estetico & Ricercatore Clinico residente a Londra, ha chiarito alcune questioni importanti in merito all’importanza dell’armonia del viso.

Laureato in Chirurgia Estetica e Anatomia Facciale presso l’Università di Medicina e Chirurgia Sophia Antipolis di Nizza- Francia , Key Opinion Leader Globale, vanta nei suoi pazienti tante celebrità.

Il Dr. Andrea Tomeo

“Ogni giorno -spiega il Dr. Andrea Tomeo- mi imbatto in pazienti che fanno richieste, ma non prestano attenzione all’armonia del viso. Per lo più, a seguito delle loro insicurezze, danno la priorità a un’area del volto che non merita le prime attenzioni.

In una società che si muove velocemente, anche le ricerche scientifiche nella medicina estetica vanno altrettanto veloci. Al punto tale che in moltissimi casi taluni trattamenti riescono ad avere effetti risolutivi senza ricorrere all’uso della chirurgia“.

“Nella mia filosofia professionale – continua il Dr. Tomeo – e per il modo in cui opero, essendo io un dottore estetico e ambasciatore nel mio campo, pongo come primo obiettivo l’aiutare il paziente a capire che non tutto ciò che sembra un difetto lo è. Il mio motto: “less it’s more”. Perché la bellezza dev’essere naturale non artefatta.

Come rendere proporzionati mento e labbra senza l’uso della chirurgia

Il mento e le labbra sono parti molto importanti, sia per le donne sia per gli uomini, per avere un aspetto armonioso.

“Come vi farò vedere – spiega il Dr. Andrea Tomeo – con applicazioni di piccolissime iniezioni di HA, possiamo creare la giusta armonia del viso senza dover trasformare drasticamente il volto o senza necessitare di un intervento chirurgico.

È una differenza molto evidente. Dopo aver eseguito l’aumento del mento e delle labbra, in modo molto veloce, riusciamo a ripristinare l’equilibrio del viso.

In questo caso, come potete notare dalla foto, ho aggiunto una piccola quantità di derma filler nella parte inferiore del viso. Questo, per far risaltare ed accentuare il mento e le labbra, conferendo una struttura e una definizione più forti al fine di supportare tutto il profilo donando, così, equilibrio del viso”.

Come si procede

“Innanzitutto viene effettuata una visita, in cui si trascrive la storia medica del paziente. Poi, si applica una crema anestetica. Infine, si procede con l’utilizzo di iniezioni di acido ialuronico. In questo caso ho utilizzato 2.5 ml in un totale di 45 minuti circa”.

“Per chi non lo sapesse – spiega il Dottore – l’acido ialuronico è un polisaccaride ad alto peso molecolare del gruppo dei glicosamminoglicani. È formato da una catena lineare, costituita da unità disaccaridiche di N-acetilglucosammina ed acido glucuronico.

Questa sostanza noi la produciamo naturalmente dal nostro organismo per idratare e proteggere i tessuti. È uno dei principali componenti dei tessuti connettivi su cui svolge (insieme al collagene e all’elastina) un’importante funzione strutturale. Conferisce alla pelle le sue particolari proprietà di resistenza, plasticità, turgore del tessuto.

Cosa accade dopo il trattamento

“Dopo la procedura si può ritornare a lavoro e alle normali attività ma con delle piccole accortezze. Consigliamo di aspettare almeno 48/72 ore prima di fare qualsiasi esercizio fisico e sportivo. Questo eviterà il rischio di infezione.

Non bere alcolici non influirà sui risultati a lungo termine di avere filler dermici, ma può aumentare lividi e gonfiore. È meglio evitare l’alcol per almeno due giorni dopo aver eseguito il trattamento.

Evitare di prendere il sole, i lettini solari e il caldo intenso (come saune e bagni turchi) per una settimana dopo il trattamento.

Ricordatevi sempre se siete esposti al sole, di indossare sempre la protezione solare forte 50+.

Cercare di evitare di esporre la pelle al freddo estremo per una settimana dopo il trattamento”.

Armonia del viso, la regola d’oro del Dottor Andrea Tomeo

“La mia regola d’oro è che: per ottenere un aspetto equilibrato e simmetrico, tutte e tre le sezioni del viso devono essere allineate.

Queste sezioni sono il “terzo superiore” (fronte), “metà del viso” (zona delle guance) e “terzo inferiore” (labbra e mento).

Se l’equilibrio e l’armonia tra questi sono perfetti, percepiamo che il viso è molto bello. Ed è proprio con questo bilancio che riusciamo a ridefinire e riequilibrare la simmetria facciale, anche quando guardiamo il viso da tutte le angolazioni.

Quindi, vorrei raccomandare assolutamente a ciascuno di voi, prima di sottoporvi a qualsiasi procedura di natura medica estetica, di valutare attentamente con il vostro medico l’ anatomia facciale e le vostre proporzioni del viso. Solo così otterrete ottimi risultati ed una corretta armonia estetica e anatomica”.