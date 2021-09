Alberi per la salute del nostro pianeta ma anche alleati di numerosi consigli beauty. Alberi e foreste sono i polmoni verdi del nostro pianeta e sono fondamentali per il benessere dell’intero ecosistema. Per questo motivo Abiby, talent scout di prodotti must have nel mondo beauty e leader italiano nel settore delle beauty box in abbonamento da sempre attento all’ambiente, ha collaborato insieme a Treedom. Treedom è la prima piattaforma web al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguire online la storia del progetto di cui fa parte. Abiby e Treedom si uniscono per sensibilizzare sull’importanza delle foreste, facendo scelte consapevoli e lungimiranti oggi per un futuro più verde domani.

La collaborazione sarà celebrata con la nascita della “foresta Abiby”, con 1.000 alberi tra cui Avocado, Neem, Caffè, Cacao, Tephrosia, Papaya, Grevillea, e Markhamia. Questi alberi saranno piantati e curati in Kenya, Ecuador, Tanzania, e Madagascar dalle comunità locali. Saranno loro a godere dei loro frutti e benefici ambientali.

Inoltre, nella speciale beauty box di settembre “You Glow Girl”, le abbonate troveranno, oltre ad una selezione di prodotti beauty eco-friendly, una bag in tela riutilizzabile co-branded Abiby e Treedom. E un buono sconto per adottare a distanza un albero che andrà a popolare ulteriormente la “foresta Abiby”.

In questo contesto, Abiby condivide inoltre 5 consigli beauty legati ad altrettanti alberi che si possono adottare e piantare attraverso Treedom. 5 piante, ricche di significato, che contribuiscono al benessere del corpo e del nostro pianeta.

Baobab, consigli beauty: forza, vitalità e giovinezza

Il Baobab (Adansonia digitata) è uno degli alberi più maestosi e imponenti del pianeta, con un tronco che può superare i 10 metri sia in altezza che di diametro. Proprio per queste sue caratteristiche e per la sua longevità è una pianta considerata magica nella tradizione popolare africana. Tanto da essere stata ribattezzata “Albero della Vita”.

Il Baobab come alleato beauty. Dai semi del baobab si ricava un olio dalle proprietà idratanti e anti age, adatto anche per chi soffre di acne o per chi vuole intervenire sulle smagliature nella loro fase iniziale. Questo olio si può trovare in alcuni prodotti contro l’invecchiamento e rivitalizzanti come la Maschera viso Radiant Glow di Evolve Organic Beauty, che illumina, idrata e rivitalizza la pelle purificando in profondità.

Moringa: fortuna, salute e benessere

Originaria di India e Pakistan, la Moringa (Moringa oleifera), (chiamata anche “Pianta dei Miracoli”) secondo la tradizione è in grado di combattere oltre 300 malattie. Ecco perché in molte aree del mondo piantarne una equivale ad avere sempre a portata di mano il più potente talismano portafortuna. Non solo, la Moringa è preziosissima anche per l’ambiente. Questo perché i suoi fiori sono amati dalle api e le sue proprietà fertilizzanti aiutano ad arricchire naturalmente i terreni impoveriti.

Moringa, consigli beauty. Importantissimi per il mondo della cosmesi i suoi semi, dai quali si estrae un vero e proprio elisir per la pelle e un booster in termini di idratazione utilizzato soprattutto per prodotti antiage. Come il Siero antirughe leggero di Alcheme, un concentrato leggero di principi attivi che dona luminosità e protegge dall’inquinamento.

Leggi anche: Beauty routine dopo le vacanze: i consigli delle visagiste per la pelle del viso.

Neem, consigli beauty e non solo: salute, rigenerazione e pace

Definito dall’ONU “l’albero del XXI secolo”. Il Neem (Azadirachta indica) è un sempreverde che può raggiungere i 30 metri d’altezza e che viene sfruttato come barriera anti-desertificazione nelle regioni sahariane. Tipico dell’India e della Birmania, in Sanscrito è noto anche come Sarva roda nidarini. Ossia “il guaritore di tutti i malanni” grazie alle sue numerose proprietà e agli altrettanti usi che si possono fare di ogni sua parte.

Le foglie e i frutti, per esempio, si utilizzano come insetticidi naturali. Mentre nella medicina tradizionale sono usati, insieme a radici e corteccia, per estrarre un olio in grado di curare, lenire, idratare e rigenerare.

Neem, consigli beauty. Proprio per le sue proprietà, l’olio di Neem è usato anche nel settore cosmetico come ingrediente per prodotti per la cura della pelle e per il make up. È il caso del Rossetto opaco Lord&Berry, che ne sfrutta il potere emolliente e antiossidante per donare alle labbra una naturale copertura idrolipidica.

Mango: gioia, fecondità e dolcezza

Il Mango (Mangifera indica) è un albero che può raggiungere i 45 metri d’altezza. Ed è in grado di produrre una grande quantità di frutti che per colore, sapore e profumo sono diventati un simbolo del sole e della gioia e che spesso vengono definiti i “Re dei frutti” per la loro dolcezza. Nella simbologia indiana, inoltre, il mango rappresenta la fecondità, la perfezione e la ricchezza ed è presente in numerosi miti e leggende.

Mango, consigli beauty. Oltre agli estratti dal profumo dolcissimo utilizzati per arricchire i prodotti per la cura della persona dal punto di vista aromatico, il mango è ricco di vitamine, sali minerali, aminoacidi, carotenoidi e grassi omega 3 e omega 6 dalle proprietà antiossidanti ed emollienti, fondamentali nelle maschere per capelli e pelle come la Maschera Present Perfect di When, che aiuta a rassodare il viso.

Arancio, consigli beauty: fiducia, ottimismo e buon umore

Tipico della Cina e del Sud Est Asiatico, l’Arancio (Citrus sinensis) è un albero che si è diffuso in molte altre zone del mondo, Italia compresa, e che a ogni latitudine è associato a simboli positivi come fiducia, ottimismo, intraprendenza e ricchezza, mentre i suoi fiori rappresentano il matrimonio e l’amore eterno. I suoi frutti, invece, sono ricchissimi di benefici e fonti importantissime di vitamina C, fondamentale per il benessere dell’organismo.

L’Arancio come alleato beauty. Proprio per l’elevata concentrazione di vitamina C (acido ascorbico), le arance vengono utilizzate anche nel mondo della cosmesi per le loro proprietà illuminanti, protettive e rigeneranti sia per la pelle che per i capelli, come avviene nel Siero booster acido rinfrescante di Quantic Licium, che rinfresca e riequilibra il cuoio capelluto dando nuova vita ai capelli grassi.