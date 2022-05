5 prodotti che fanno parte della skincare di Selena Gomez

Selena Gomez ha fatto il suo ingresso nel mondo beauty con la linea di cosmetici Rare Beauty. La cantante ha però molti prodotti di riferimento che sono di altri brand. Oggi ve ne sveliamo alcuni. Per prima cosa, inizia la giornata spruzzando una generosa quantità di Brumisateur di Evian, spray indicato per tutti i tipi di pelle, anche per le più sensibili e ipersensibili. Poi usa The Cleansing Foam Mousse Detergente di La Mer. Una mousse che lascia la pelle soffice, luminosa dall’aspetto salutare. Successivamente è il momento di Capture Totale Super Potent Serum di Dior, arricchito con acido ialuronico autovettorizzato. Un prodotto che offre un effetto levigante immediato. La pelle appare immediatamente ammorbidita e le rughe visibilmente levigate.

Capture Totale Super Potent Eye Serum Dior è un altro alleato della sua beauty routine, che usa per prendersi cura del contorno occhi. Altro must have della sua beauty routine è la crema viso La Mer, che promette di garantire una rigenerazione intesa. Il Miracle Broth™ contenuto in questo prodotto ha una speciale formula. Il segreto della sua efficacia nel profondo rinnovamento della cute è nel rituale con cui viene applicato.

Altri prodotti di bellezza amati da Selena Gomez.

Tra gli altri alleati di bellezza della cantante c’è il siero Banana Bright Vitamin C Serum di Olehenriksen. Il prodotto contiene il 15% di vitamina C, il 5% di acido poliidrossilico e acido ialuronico. Combatte tutti i principali segni dell’invecchiamento, inclusi punti scuri, rughe e perdita di compattezza. L’artista ha detto che tiene sempre a portata di mano sul suo comodino delle candele e il tonico Heritage Store Rosewater & Glycerin. Un prodotto all’acqua di rose che aggiunge lucentezza e vitalità ai capelli, lenisce e ammorbidisce la pelle e può essere utilizzato anche come tonico. Insomma, la beauty routine di Selena è ricca e variegata. Non escludiamo che presto possa lanciare anche lei una linea skincare, come hanno fatto molte sue colleghe.