Rab – storia di un coniglio non proprio comune. Dove trovarlo

Rab – Storia di un coniglio non proprio comune è l’opera di Laura Jane Tiberi e Lorenzo Brigato, con le illustrazioni di David Ceccarelli autore, sceneggiatore e illustratore italiano, che ancora una volta ha deciso di tornare alla narrativa per ragazzi per raccontare delle storie dai tratti allegorici.

Attraverso degli abili espedienti narrativi e formali, infatti, gli autori offrono ai giovani lettori uno strumento in cui riconoscersi e riflettere.

L’ingegno fiabesco, impreziosito da illustrazioni dai tratti fumettistici contemporanei – in cui si riconosce immediatamente la cifra stilistica di Ceccarelli –, racconta una storia d’amore e d’amicizia capace di arrivare dritto al cuore dei piccoli lettori.

Il libro, in uscita a Natale, è un racconto per bambini che, però, sa e vuole rivolgersi anche ai loro genitori.

Un’opera letteraria densa che fa emozionare e divertire mostrando tanto ai piccoli quanto ai grandi l’importanza dell’amicizia tra gli esseri umani e quella con i fedelissimi amici a quattro zampe.

Rab – Storia di un coniglio non proprio comune proseguirà con i suoi racconti nel tempo con l’uscita di altri divertenti e magici episodi nella prossima stagione.

NOTE DEGLI AUTORI

Siamo una coppia di Roma sposati da 10 anni e, da quando ci siamo conosciuti, non siamo mai stati soli. C’era Rab con noi. La sua compagnia e simpatia hanno reso lieti e imprevedibili tutti i nostri viaggi, le nostre avventure e momenti di vita quotidiana.

La storia e le altre che verranno si basano su fatti realmente accaduti o comunque immaginati soprattutto quando, in viaggio con Rab, abbiamo ambientato storie fantastiche con lui protagonista. Rab è più di un animale; con la sua intelligenza e simpatia ha allietato e insaporito le situazioni più ordinarie o straordinarie, rendendole singolari e divertenti. Speriamo possiate conoscerlo ed entrare in sintonia con il suo mondo, i suoi amici e l’immancabile Sunshine!.

Chissà, dopo queste storie anche voi arricchirete le vostre giornate con una ” pelosa presenza a quattro zampe e… due simpatiche orecchie pendenti”. La nostra vita nel frattempo si è resa ancora più piena con l’arrivo di due angeli, i nostri bambini, che sono cresciuti amando ed abbracciando in pieno il mondo del nostro simpatico coniglietto. Buona lettura!

(Laura Jane Tiberi, Lorenzo Brigati)

NOTE DELL’ILLUSTRATORE

Rab é un coniglio con una lunga sciarpa verde che vive di vita propria e si dispone (si spalma, si arriccia, scatta sull’attenti) a seconda delle diverse situazioni. Rab e il suo approccio alla vita, hanno saputo catturarmi fin dall’inizio, trascinandomi in un mondo colorato di situazioni comiche, piccole cose felici e amicizie sincere che non dovremmo mai sottovalutare. Inimmaginabili le avventure seguenti, crescere e divertirsi con Rab sarà indimenticabile, per grandi e piccini. D’altronde, il divertimento non ha età!

(David Ceccarelli)