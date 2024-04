Dai body agli indumenti tecnici: i capi immancabili nel guardaroba dei più piccoli

Quali sono i capi immancabili nel guardaroba dei più piccoli? È una domanda che potresti porti se si avvicina la nascita del tuo primo figlio e vuoi cominciare a fare un po’ di shopping, ma anche se devi fare un regalo nascita e ci tieni a scegliere qualcosa di veramente utile e che non rischi di finire dimenticato in un cassetto. Trovi su Condor moda online per bambini di tutte le età e per tutte le occasioni: non ti resta che fare un giro alla ricerca dei must have della moda bambino elencati di seguito.

Tre capi immancabili nel guardaroba dei più piccoli

Il capo senza dubbio più irrinunciabile nel caso dei neonati è il body. Di cotone o in tessuti più caldi per l’inverno, a contatto con la pelle previene irritazioni e allergie e assicura un maggiore comfort al bambino. Il grande assortimento nei negozi specializzati in moda neonato di body colorati, con stampe e fantasie, fa sì che questo capo non sia più semplicemente qualcosa di pratico da indossare sotto a tutine e pagliaccetti ma possa diventare un capo moda a tutti gli effetti, da indossare anche fuori casa e durante tutta la giornata, soprattutto quando le temperature sono più alte e non c’è bisogno di coprire eccessivamente il neonato.

Altro must della moda bambino è il cardigan in cotone. Si tratta di un capo perfetto per le mezze stagioni, quando le temperature non sono ancora tanto alte da poter vestire leggeri i propri bambini ma non sono più neanche quelle fredde e rigide dell’inverno. Prova della versatilità di un cardigan in maglia sono, però, almeno altri due aspetti. Tra i capi spalla per bambini è, innanzitutto, quello che può essere indossato in più occasioni: per un pomeriggio al parco, per una cerimonia di giorno, nelle serate estive più fresche. Nei negozi e negli shop specializzati si trovano, ancora, cardigan in cotone per tutte le età, segno che si tratta di un capo capace di accompagnare il bambino per tutta la sua crescita.

Quando cominciano a essere più grandi, soprattutto una volta raggiunta l’età dell’asilo, capi immancabili nel guardaroba dei più piccoli diventano tutti gli indumenti comodi come leggings, t-shirt, felpe, calzemaglie, perfetti per correre e giocare in piena libertà. La scelta non manca e un consiglio utile potrebbe essere scegliere anche i capi più giornalieri facendo attenzione a che siano colorati o abbiano fantasie e motivi decorativi, in modo da rendere più allegro ogni mattina il momento di vestirsi. Tra i capi comodi non possono mancare i capi impermeabili. Sono perfetti per quando piove in città e senza giacca a vento, galosce, scarpe tecniche, cappelli antipioggia si rischia che i propri bambini si inzuppino completamente: dalla testa ai piedi. I capi impermeabili, però, sono perfetti anche per le prime gite fuoriporta di primavera o per chi non vuole rinunciare a portare i propri bambini con sé durante i cammini. Nell’ultimo caso soprattutto sarà fondamentale scegliere scarpe e accessori giusti che del resto, come succede per gli adulti, sono parte integrante di un buon guardaroba per i bambini.