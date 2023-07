Bambini e smartphone: la tecnologia digitale è diventata parte integrante della vita di genitori e bambini, eppure è essenziale affrontare questa realtà in modo equilibrato ed educativo. L’Ospedale Bambino Gesù, in collaborazione con Almaviva, ha elaborato un importante “Decalogo per la salute digitale di bambini e ragazzi” per guidare le famiglie verso un uso responsabile dei dispositivi digitali e un’educazione consapevole alla tecnologia. Vediamo allora le 10 regole fondamentali per un uso responsabile dei dispositivi da parte dei bambini.

Bambini e smartphone, 10 regole per un uso consapevole

Niente schermi sotto i 18 mesi: I bambini al di sotto dei 18 mesi dovrebbero essere incoraggiati al gioco fisico e all’esplorazione del mondo reale, evitando l’esposizione agli schermi digitali. Tra i 2 e i 6 anni: È possibile concedere un massimo di un’ora al giorno di utilizzo dei dispositivi, preferibilmente frazionata in periodi di 20-30 minuti. In questo modo, i bambini possono esplorare in modo creativo ed educativo le risorse digitali. Dai 6 anni in su: Limitare, ma non vietare, l’uso dei dispositivi digitali. È consigliabile stabilire un limite massimo di 2 ore al giorno per bilanciare il tempo online con altre attività come lo sport, la lettura o lo studio. Una notte di sonno: Evitare l’uso dei dispositivi digitali un’ora prima di andare a letto. Questo aiuta a garantire un riposo sereno e di qualità per i bambini. Lo smartphone non è un calmante: Evitare di utilizzare i dispositivi come calmanti per tranquillizzare i bambini durante i capricci o il nervosismo. Preferire alternative come il gioco all’aperto o il disegno per gestire le emozioni. Momenti preziosi in famiglia: Dedica i pasti e i momenti trascorsi in famiglia a conversazioni e attività condivise, evitando l’uso eccessivo di smartphone e tablet. La gestione del tempo digitale: Sfrutta le funzioni di gestione del tempo offerte dai produttori di smartphone per aiutare i ragazzi a regolare il tempo trascorso sui dispositivi. Protetti online: Insegna l’importanza di utilizzare password sicure e proteggere la privacy online. Imposta i profili social in modalità privata e valuta chi può seguire i bambini online. Educare alla sicurezza online: I genitori devono fare attenzione ai dati e ai contenuti condivisi online, mostrando rispetto per la privacy anche dei propri figli. Una comunicazione aperta: Mantenere un dialogo costruttivo, cercando di conoscere il mondo digitale insieme ai bambini e promuovendo un uso critico e consapevole dei dispositivi.

Con il “Decalogo per la salute digitale di bambini e ragazzi”, le famiglie possono acquisire strumenti preziosi per gestire con equilibrio e responsabilità l’uso dei dispositivi digitali, proteggendo la salute dei bambini e promuovendo una sana e consapevole educazione alla tecnologia.