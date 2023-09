Un terzo della popolazione mondiale è ancora senza internet

La rete internet è ancora lontana dall’essere distribuita in modo omogeneo sulla Terra. Un terzo della popolazione mondiale non vi ha ancora accesso, anche se il numero di persone connesse non è mai stato così alto. Questo è il quadro che emerge dalle ultime statistiche pubblicate dalle Nazioni Unite. L’accesso a Internet e la libertà di espressione online sono diritti umani fondamentali. Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite lo ha dichiarato all’unanimità in una risoluzione approvata nel 2012.

Le maggiori aree di crescita per la connettività si trovano nei Paesi a basso reddito. Questo mentre in quelli ad alto reddito si affrontano i danni dell’iperconnessione, soprattutto tra i più giovani, al punto che la Svezia ha deciso di riportare in auge libri e penne al posto dei tablet. Una mossa radicale che arriva dal nuovo ministro dell’Istruzione, Carlotta Edholm, che sostiene che “gli studenti svedesi hanno bisogno di più libri di testo e di meno computer”.

2,6 miliardi di persone ancora offline

Rispetto al 2022, circa 100 milioni di persone in più possono accedere a Internet secondo il censimento dello scorso anno, condotto dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Itu), l’agenzia dell’Onu per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Se è vero che il 67% della popolazione mondiale, ovvero 5,4 miliardi di persone, è online, gli altri 2,6 miliardi di persone non hanno ancora accesso.

“Questo miglioramento della connettività è un altro passo nella giusta direzione”, ha affermato la segretaria generale dell’Itu, Doreen Bogdan-Martin. “Non avremo pace finché non vivremo in un mondo in cui la connettività sarà una realtà per tutti, ovunque”, ha aggiunto in una nota.”Le tendenze attuali non sono abbastanza forti da garantire che l’obiettivo di una connettività universale e significativa sarà raggiunto entro il 2030″, afferma l’Itu nel suo rapporto. (ANSA-AFP).