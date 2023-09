Il 2023 è caratterizzato da rincari in ogni ambito. E con l’inizio del nuovo anno scolastico, le famiglie italiane si trovano di fronte a un aumento significativo anche dei costi legati all’acquisto di materiali didattici. Un’indagine condotta da Altroconsumo ha rivelato un trend preoccupante: nel 2023, i genitori dovranno spendere in media il 17% in più per la cancelleria scolastica rispetto all’anno precedente. Ma cosa colpisce in particolare?

Aumento dei Costi per la Cancelleria

Per comprendere appieno l’impatto di questi aumenti sui bilanci familiari, Altroconsumo ha analizzato i costi associati all’acquisto di materiale scolastico per la scuola elementare e media. I dati sono sorprendenti: un bambino che inizia la prima elementare dovrà affrontare una spesa annuale media di 161 euro, rispetto ai 137 euro del 2020. In soli 3 anni, si è registrato un aumento del 17%.

Anche per le scuole medie, i costi sono aumentati in modo simile. La spesa media è di 150 euro, contro i 127 euro del 2020, con un aumento del 18%.

Tendenza Confermata dai Dati Istat

I dati forniti dall’Istat confermano questa tendenza all’aumento dei costi dei prodotti di cancelleria. Nel 2023, si è registrato un aumento costante del 9% rispetto all’anno precedente, mentre nell’arco di tre anni, dal 2020 ad oggi, l’aumento complessivo è stato del 17%.

I Prodotti con i rincari più significativi

L’indagine di Altroconsumo ha individuato alcuni prodotti che hanno subito incrementi particolarmente significativi nei loro prezzi. Tra questi:

Penne e Matite: Il costo medio delle penne è aumentato da 0,58 a 0,80 euro, mentre quello delle matite è passato da 0,47 euro a 0,65 euro, registrando un aumento del 39%. Evidenziatori: Il prezzo degli evidenziatori è cresciuto da 0,93 euro a 1,15 euro, segnando un aumento del 24%. Matite Colorate (Confezione da 18): Il costo medio di una confezione di matite colorate è passato da 5 a 6 euro, registrando un incremento del 20%. Quadernoni A4 e Copertine per Quadernoni A4: Il prezzo medio dei quadernoni è aumentato da 1,37 euro a 1,55 euro, mentre le copertine per quadernoni A4 sono passate da 3 a 4 euro, con un aumento del 13%.

Anche gomme, raccoglitori con anelli e diari hanno visto i loro prezzi aumentare in modo significativo. Tuttavia, lo zaino rimane la spesa maggiore, con un costo medio di 42 euro.

In un periodo in cui le famiglie stanno già affrontando molte spese, questi aumenti nei costi dei materiali scolastici rappresentano una sfida aggiuntiva.