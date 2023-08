Quando inizia la scuola 2023: calendario regione per regione

Quando inizia la scuola nel 2023? Con l’arrivo del nuovo anno scolastico 2023-24, genitori e studenti si preparano per il ritorno in classe. Ma quando esattamente inizia la scuola nelle diverse regioni d’Italia? Il calendario scolastico è ricco di date importanti, ecco allora il calendario regione per regione che tiene traccia di tutte le informazioni essenziali.

Calendario inizio scuola per Regioni

Il calendario scolastico 2023-24 ha una serie di date chiave per l’inizio delle lezioni nelle diverse regioni italiane. Il Piemonte, il Trentino e la Valle d’Aosta apriranno le porte delle scuole l’11 settembre 2023. Subito dopo, il 12 settembre, toccherà agli studenti della Lombardia fare il loro ritorno in classe.

Il 13 settembre segna l’inizio dell’anno scolastico per diverse regioni, tra cui l’Abruzzo, la Basilicata, la Campania, il Friuli Venezia Giulia, le Marche, la Sicilia, l’Umbria e il Veneto. Il 14 settembre vedrà il rientro dei giovani in Calabria, Liguria, Molise, Puglia e Sardegna. Infine, l’Emilia Romagna, la Toscana e il Lazio daranno il via alle lezioni il 15 settembre.

Date e Regioni: Calendario Scolastico 2023-24

Ecco una panoramica delle date di inizio scuola nelle diverse regioni italiane:

Abruzzo: 13 settembre

Basilicata: 13 settembre

Calabria: 14 settembre

Campania: 13 settembre

Emilia Romagna: 15 settembre

Friuli Venezia Giulia: 13 settembre

Lazio: 15 settembre

Liguria: 14 settembre

Lombardia: 12 settembre

Marche: 13 settembre

Molise: 14 settembre

Piemonte: 11 settembre

Puglia: 14 settembre

Sardegna: 14 settembre

Sicilia: 13 settembre

Toscana: 15 settembre

Umbria: 13 settembre

Valle d’Aosta: 11 settembre

Veneto: 13 settembre

Attenzione ai Dettagli e alle Possibili Variazioni

È importante notare che le date indicate si riferiscono alla scuola primaria e secondaria. La scuola dell’infanzia può avere termini differenti. Inoltre, le attività potrebbero subire variazioni o anticipi in base a decisioni dei collegi dei docenti, nel rispetto del numero minimo di giorni di lezioni da garantire.

Il calendario PDF di Orizzonte Scuola offre un quadro completo delle date scolastiche e può essere uno strumento utile per genitori e studenti per prepararsi al nuovo anno scolastico. Mantenere traccia delle date di inizio scuola aiuta a organizzarsi al meglio e a pianificare le attività in vista del nuovo anno di studio.