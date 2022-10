Il calendario e le date di tutti i ponti scolastici e le feste dell’anno 2022/23. I giorni di vacanza, quelli di stop alle lezioni e i ponti, regione per regione.

Il nuovo anno scolastico è iniziato da qualche settimana e le regioni hanno già deciso il calendario scolastico compreso le date di fine lezioni, ponti, vacanze e feste in cui ci sarà lo stop delle lezioni. Ogni Regione ha deciso autonomamente il giorno di inizio e di fine anno scolastico, in base alla regola dei giorni minimi di lezione da garantire annualmente. Stessa cosa per quanto riguarda Ponti scolastici, che vanno a sommarsi alle festività che invece saranno uguali in tutta Italia.

Si inizia con il ponte di Ognissanti

Il ponte più vicino è quello di Ognissanti. La festività del 1 novembre cade infatti di martedì e molte scuole ne approfitteranno per fare festa. Nello specifico, le lezioni si fermano anche il lunedì 31 ottobre in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Umbria, Veneto, Province autonome di Trento e Bolzano.

In alcune regioni il ponte durerà tre giorni comprendendo anche il 2 novembre: Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Marche, Molise e Sardegna. A Bolzano si rientrerà invece direttamente il 7 novembre.

8 Dicembre

Per la festa dell’Immacolata sono poche le regioni che prevedono il ponte festivo. Si fermano venerdì 9 e sabato 10 dicembre solo le scuole di Calabria, Molise, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Bolzano.

Ponti scolastici, le vacanze di Natale: date regione per regione

Trepida attesa degli alunni per le vacanze di Natale, le più lunghe di tutto l’anno scolastico e le più amate. Non in tutte le regioni le vacanze di Natale inizieranno e finiranno lo stesso giorno.

In molte regioni inizieranno il 23 dicembre e finiranno il 7 gennaio , che cade però di sabato e va quindi aggiunta la domenica 8 gennaio : così è per Calabria, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria.

, che cade però di sabato e va quindi : così è per Altre regioni inizieranno invece le vacanze il 24 per finire e sempre il 7 (8, compresa la domenica): Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Valle d’Aosta e Veneto.

(8, compresa la domenica): Dal 23 dicembre al 6 gennaio invece per Campania, Lazio, Lombardia, Sardegna e Provincia di Trento.

invece per Infine dal 24 al 6 per Emilia Romagna Toscana e Provincia di Bolzano.

Ponti scolastici, lo stop di Carnevale

Dopo le vacanze di Natale, il primo stop ci sarà a febbraio con i festeggiamenti di Carnevale. Il 20 e 21 febbraio si fermano le scuole di Abruzzo, Basilicata, Campania, Piemonte e Provincia di Trento. In Friuli Venezia Giulia, Veneto Valle d’Aosta lo stop proseguirà anche il 22. Si fermano solo il 21 in Sardegna e solo il 22 in Molise. La provincia di Bolzano farà uno stop di una settimana, mentre in Lombardia scuole chiuse il 24 e il 25 febbraio.

Date di ponti e feste dell’ultima parte dell’anno

Le vacanze di Pasqua prevedono uno stop uguale per tutte le regioni, che chiuderanno le scuole dal 6 all’11 aprile. Sempre ad aprile ci sarà il ponte del 25 aprile, che cade di martedì: stop alle lezioni il 24 aprile in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto

La Sardegna terrà le scuole chiuse il 28 aprile. Il 29 maggio poi stop alle lezioni nella Provincia autonoma di Bolzano per il lunedì di Pentecoste.

Infine per la festa della Repubblica del 2 giugno, che cade di venerdì, scuole chiuse il 3 giugno in Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Puglia, Umbria e Veneto.