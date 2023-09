OMS: Ogni minuto 5 persone muoiono per cure non sicure

Ogni minuto che passa, almeno 5 persone muoiono causa di problemi legati all’assistenza sanitaria non sicura. Questo drammatico dato sottolinea l’urgenza di migliorare la sicurezza delle cure mediche in tutto il mondo. In occasione della Giornata Mondiale per la Sicurezza delle Cure e della Persona Assistita, celebrata il 17 settembre a partire dal 2019, l‘Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) si impegna a promuovere la sicurezza del paziente e coinvolgere attivamente gli assistiti per affrontare questa sfida cruciale.

Coinvolgimento dei Pazienti: Una Strategia Chiave

L’OMS riconosce il coinvolgimento dei pazienti e delle loro famiglie come una strategia fondamentale per migliorare la sicurezza delle cure mediche. Questo approccio può portare a una potenziale riduzione del peso del danno fino al 15%, il che significa salvare numerose vite e miliardi di dollari ogni anno. La sicurezza del paziente dipende da terapie sicure, e la collaborazione tra pazienti, famiglie e operatori sanitari è essenziale per raggiungere questo obiettivo.

L’Istituto Superiore di Sanità si unisce alla Giornata Mondiale per la Sicurezza delle Cure con un messaggio chiaro: “La salute è un bene prezioso ed è cruciale il ruolo dell’assistito e di tutti coloro che se ne prendono cura.” Questo messaggio sottolinea l’importanza del coinvolgimento attivo dei pazienti nel processo di cura e nella promozione della sicurezza sanitaria.

L’Importanza di questa strategia

Il coinvolgimento dei pazienti e delle famiglie è stato riconosciuto come principio fondamentale nell’azione globale per la sicurezza dei pazienti, sostenuta dall’Assemblea Mondiale della Sanità e nel piano d’azione globale per la sicurezza dei pazienti 2021-2030. Lo slogan di quest’anno è “Elevare la voce dei pazienti!”, sottolineando l’importanza di ascoltare le esperienze e le preferenze dei pazienti per migliorare la sicurezza delle cure.

La Giornata Mondiale per la Sicurezza delle Cure mira a influenzare tutte le parti interessate, compresi pazienti, famiglie, responsabili politici, leader sanitari, operatori sanitari e organizzazioni di pazienti. L’obiettivo è lavorare insieme per co-progettare politiche sanitarie e interventi di sicurezza che rispecchino le esigenze dei pazienti, migliorando la sicurezza sanitaria a livello globale.

L’OMS chiama tutti a partecipare attivamente alla propria assistenza sanitaria. Fare domande, esprimere opinioni, condividere esperienze e prendere decisioni condivise sono passi fondamentali per garantire una cura sicura e di alta qualità. La sicurezza inizia da ogni individuo, e il coinvolgimento attivo dei pazienti è la chiave per un futuro più sicuro nel campo della salute.