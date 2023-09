Olena Zelenska, first lady ucraina alla BBC: “Mi manca mio marito”

Olena Zelenska ha rilasciato un’interista alla BBC in cui parla del suo ruolo di first lady dell’Ucraina. “Potrebbe sembrare un po’ egoista, ma ho bisogno che mio marito (il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ndr), non una figura storica, sia al mio fianco” e anche “ai nostri figli manca il padre“, “ma “restiamo forti, abbiamo forza sia emotiva che fisica. E sono sicura che ce la faremo insieme”. Queste le parole di Olena Zelenska in una intervista insolitamente intima alla rete britannica, in cui racconta l’impatto emotivo che la guerra ha avuto sulla sua famiglia.

Quando la Russia ha invaso l’Ucraina nel febbraio 2022, la moglie del presidente ha trascorso mesi nascosta in luoghi segreti con i suoi figli con “una costante sensazione di adrenalina” – racconta – ma con il passare del tempo, ha ritenuto che fosse “necessario” iniziare a vivere la vita “nelle condizioni esistenti”. La guerra ha portato l’ex sceneggiatrice sotto i riflettori, e da allora ha viaggiato per il mondo per incontrare leader e tenere discorsi.

Una famiglia separata dalla guerra

“Non viviamo insieme con mio marito, la famiglia è separata” – ha detto Olena Zelenska alla BBC: “Abbiamo l’opportunità di vederci ma non così spesso come vorremmo. A mio figlio manca suo padre”. “Mi addolora vedere che i miei figli non possano pianificare nulla” – ha aggiunto -. Mia figlia ha 19 anni, a quell’età si sognano viaggi, nuove sensazioni, emozioni. Lei non ha questa opportunità”.

Olena e Volodymyr fanno coppia dai tempi del liceo, nella vita come nel lavoro, lui come attore e lei come sceneggiatrice. “Credo in lui. E lo sostengo. So che ha abbastanza forza. Per qualsiasi altra persona che conosco, penso che sarebbe molto più difficile questa situazione. È davvero una persona molto forte e resiliente. E questa resilienza è ciò di cui tutti abbiamo bisogno in questo momento”. E anche lei si è fatta forza: “Spero davvero di poter ispirare qualcuno, di poter dare speranza o consigli a qualcuno, o di dimostrare con il mio esempio che viviamo, lavoriamo, andiamo avanti”. FONTE ANSA.