Le aziende agricole scendono in campo per ospitare le donne vittime di violenza. Questa la proposta lanciata da Donne in Campo, associazione dedicata di Cia-Agricoltori Italiani, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che ricorre il 25 novembre. Quest’anno la data è particolarmente sensibile perché dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin da parte dell’ex fidanzato, in Italia il popolo femminile si sta mobilitando per dire basta alla violenza di genere. Trovare soluzioni e sistemazioni temporanee per venire incontro a chi ne è vittima è un passo importante per spingere chi subisce la violenza a denunciare, trovandosi davanti un’alternativa di vita.

“L’agricoltura è in prima linea con le sue oltre 200.000 imprenditrici che conducono il 30% del totale delle imprese del settore”. “L’affermarsi – spiega la presidente nazionale di Donne in Campo, Pina Terenzi – delle donne nel comparto è stato accompagnato dallo sviluppo di agriturismi, vendita diretta, fattorie didattiche e sociali.”

“Sono state loro – sottolinea Terenzi – ad aprire i cancelli delle imprese agricole alle scuole e alle fasce deboli della popolazione, dagli anziani ai disabili, creando welfare e comunità. Per questo, oggi rilanciamo anche la nostra proposta di ospitare nelle aziende impegnate nell’agricoltura sociale le donne vittime di violenza, costrette a fuggire da casa, spesso con i figli. Accoglierle in azienda per ridare loro quel benessere psico-fisico fatto di natura, paesaggio, cura, ospitalità”. 2La terra, d’altra parte – fa presente – non fa mai discriminazioni e ognuno ha sempre trovato il suo ruolo, la sua dignità”.

“C’è bisogno, però – rimarca Terenzi – di più visibilità e maggiore sostegno istituzionale in questa battaglia”. “Sempre più donne – sostiene inoltre la presidente – devono poter partecipare attivamente ai processi decisionali, politici ed economici, e questo vuol dire assicurare finalmente parità di accesso nei percorsi formativi, equa retribuzione, servizi e strumenti per la conciliazione di lavoro e famiglia”.

La presidente di Donne in Campo annuncia che domani si terrà un’iniziativa nazionale dell’associazione sul tema, titolo “L’imprenditoria come opportunità per superare la dipendenza economica di genere”, a Rende (Cosenza), presso Villa Fabriano Palace Hotel. (FONTE ANSA).