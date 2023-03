La Farmaceutica sempre più donna: i motivi per cui il modello funziona

Il settore della farmaceutica è sempre più a portata di donna: +15% dell’occupazione femminile in 6 anni. Nello specifico, il 44% dei dipendenti è donna e il 40% fatturato è da aziende a guida rosa.

Le donne nelle imprese farmaceutiche rappresentano il 44% del totale degli occupati, ma salgono al 47% tra gli under 35, e hanno spesso il ruolo di dirigenti. E il 40% del fatturato del settore farmaceutico è prodotto da aziende guidate proprio da imprenditrici donne. La parità di genere nel Pharma è una realtà consolidata e cresciuta del 15% dal 2016 al 2022.

Sono i numeri illustrati da Farmindustria al convegno dal titolo “Per una primavera demografica. Quali politiche per la natalità”, che si svolge oggi a Roma.

In particolare, nell’area di Ricerca e Sviluppo le donne sono il 53% del totale, una leadership conquistata sul campo grazie al merito e alle competenze scientifiche che si accompagnano alla tenacia e alla capacità di visione, tipiche dell’universo femminile Uno stacco rispetto al resto del paese, dove l’occupazione femminile arranca e dove i ruoli quadro sono quasi sempre appannaggio di uomini. La ragione è nel modello di welfare.

Perché il modello delle imprese farmaceutiche funziona

Quello scelto dalle imprese farmaceutiche prevede misure per la genitorialità e la conciliazione vita-lavoro, soprattutto per le donne.

Previdenza e sanità integrativa arrivano al 100% dei dipendenti. Per il 73% esistono forme di flessibilità oraria, come part-time e smart working. In molti casi sono presenti asili nido e altri servizi save time quali lavanderie, take away, calzolerie. I congedi retribuiti sono del 36% superiori alla media dell’industria per le donne e del 31% per gli uomini.