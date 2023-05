Il divorzio costa, emotivamente ed economicamente: errori da non fare

La separazione o il divorzio, oltre ad essere emotivamente logorante, è spesso economicamente insostenibile. Tanto che ci sono famiglie che rimandano l’atto finale per evitare di affrontare le spese legali. Dal 1° marzo è entrata in vigore la nuova riforma Cartabia con l’obiettivo di rendere queste due procedure più veloci e semplici. Ma i costi restano elevati.

Il divorzio costa

Secondo i dati ISTAT nel 2021 le separazioni sono state complessivamente 97.913 (+22,5% rispetto all’anno precedente), tornando esattamente ai livelli pre-pandemici. Ma diminuiscono i divorzi, dopo gli anni della semplificazione delle normative nel 2015 e nel 2016, dove si è registrato un picco del 78,2% la proporzione di divorzi consensuali è diminuita al 70,9%, per tornare in prossimità del valore di inizio decennio (72,4% nel 2010).

Il calo significativo è dovuto al fatto che il divorzio costa e tante famiglie non se lo possono permettere. Messe alla prova dalla crisi economica, le coppie si separano più facilmente ma non concludono l’iter con il divorzio per via dei costi ingenti da sostenere, soprattutto in caso di addio non consensuale. E rimangono legate, pur se non più conviventi, a causa dell’inflazione.

Le separazioni e i divorzi giudiziali, cioè quelli ‘litigiosi’, possono arrivare a costare fino a oltre 8-10mila euro. E così sono diverse le coppie, in una congettura economica come quella attuale, che rimandano la chiusura di un matrimonio già estinto.

la nuova riforma Cartabia

La nuova riforma Cartabia, prevede tempi più stringenti e ottimizzazioni che consentono di semplificare le procedure e magari risparmiare sulle spese legali.

“A mio parere, soprattutto per le separazioni giudiziali, potrà esserci un risparmio, sia economico, che di tempo. Questo perché la Riforma ha previsto un “rito unico” al posto del precedente “rito doppio”, che consisteva in una fase davanti al Presidente del Tribunale e una fase successiva davanti al Giudice Istruttore.”, spiega l’avv. Alessandra Cesano, avvocato divorzista.

Al di là della nuova riforma, per le separazioni e i divorzi consensuali si può agire anche direttamente in comune con tempi e costi molto più ridotti, nel 2021 sono 13.551 le separazioni e 17.469 i divorzi effettuati autonomamente in comune. Le separazioni consensuali e i divorzi congiunti davanti all’ufficiale dello stato civile non sono possibili però se ci sono figli minori, figli maggiorenni non economicamente indipendenti o portatori di handicap.

“Le separazioni e i divorzi, unite alla crisi economica sono rappresentativi della tempesta perfetta che si abbatte su una coppia anche dal punto di vista economico. La componente emotiva, inoltre non consente di analizzare l’aspetto finanziario con lucidità”, dichiara Simona Scarpa di KRUK Italia.

Che prosegue – “È fondamentale in questa situazione di contingenza pianificare l’aspetto finanziario per non trovarsi in una situazione di debito, oggi il divorzio è tra le prime 5 cause di indebitamento di un privato.”

Divorzio, errori da non commettere

Divorzio: sbagliato non fare una pianificazione finanziaria

E’ fondamentale che entrambi gli ex coniugi facciano le loro valutazioni finanziarie monitorando le loro effettive entrate e future uscite. Non bisogna disperare perché nelle esperienze pregresse si sono comunque affrontate parte delle pianificazioni che si andranno a fare: prevedere i costi per i beni essenziali, i beni superflui e i risparmi che, se la situazione lo permetterà, è sempre meglio non intaccare.

Mantenere lo stesso tenore di vita

E’ necessario entrare nella mentalità che non si potrà avere lo stesso tenore di vita precedente alla separazione con due case e relative spese per l’affitto/mutuo e utenze da pagare. Spesso si deve acquistare una seconda auto, soprattutto se si hanno figli da accompagnare, fino ad arrivare alla spesa alimentare che aumenta. Si consiglia quindi di limitare le spese superflue, come palestra e ristoranti.

Fare regali costosi

Spesso le coppie con figli tendono a spendere più del necessario per beni di consumo particolarmente cari che donano ai loro figli quando si separano come: auto e vacanze. È un errore ricorrente, comprensibile da un punto di vista umano, ma le separazioni sono un momento in cui è ancor più importante prestare attenzione.

Oggi le famiglie hanno un potere di acquisto molto più ridimensionato rispetto al 2019 ed è pertanto ancora più importante rispettare poche e semplici pratiche di buon senso soprattutto in una situazione così delicata come può essere quella del divorzio.