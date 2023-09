L’aumento dei prezzi alimentari ha reso la spesa un’arte difficile da padroneggiare. Tuttavia, c’è speranza! Un’indagine condotta da Altroconsumo ha svelato i segreti per risparmiare durante la spesa quotidiana. Vediamo allora i risultati di questa ricerca, svelando i supermercati e i discount in cui puoi ottenere il massimo risparmio.

Risparmio alla Cassa: Un Sogno Diventato Realtà

Con oltre 1.200 punti vendita esaminati e più di 1,6 milioni di prezzi analizzati, l’indagine di Altroconsumo offre una panoramica chiara sulla situazione dei supermercati e dei discount in Italia. L’aumento dei prezzi, che sembra non conoscere fine, ha messo a dura prova il portafoglio di molte famiglie. Tuttavia, ci sono ancora modi per risparmiare e godersi la spesa.

I Risultati: Dove Risparmiare e Quanto

L’indagine ha rivelato un aumento medio dei prezzi del 12,6% rispetto all’anno precedente. Ma ecco la buona notizia: la tua scelta di supermercato può fare una differenza significativa. Puoi risparmiare fino a 3.455 euro all’anno semplicemente scegliendo i discount con i prodotti meno costosi.

Le Catene Vincenti: Dove Trovare le Migliori Offerte

Altroconsumo ha identificato le catene che offrono le migliori opportunità di risparmio in base al tipo di spesa. Famila Superstore si è affermata come la migliore per la “Spesa mista,” mentre In’s Mercato ha dominato la categoria dei discount.

Classifica delle Catene per la “Spesa mista”:

Famila Superstore Conad Coop Pam Spazio Conad Bennet

Classifica dei Discount per la “Spesa mista”:

In’s Mercato LIDL Eurospin D PIÙ MD

Marche del Supermercato o di Marca? Dove Convengono di più

Se preferisci fare la spesa con prodotti di marca, dovrai fare attenzione al punto vendita. Gli stessi prodotti possono variare notevolmente di prezzo tra negozi diversi nella stessa città, con differenze che possono arrivare al triplo del prezzo. Ma non preoccuparti, abbiamo stilato una lista dei supermercati migliori per il tuo stile di spesa.

I Discount: Un Vero Affare?

Sorprendentemente, nonostante abbiano registrato aumenti di prezzo più alti (fino al 18%), i discount rimangono la scelta più conveniente. Nonostante i rincari, i discount rappresentano ancora la scelta più economica in termini assoluti. Scopri quali discount si sono distinti nella classifica.

Supermercati dove si risparmia di più, le classifiche

Classifica delle Catene per Prodotti di Marca:

Esselunga Superstore Famila Superstore Ipercoop Pam Spazio Conad Bennet

Classifica delle Catene per Prodotti del Supermercato:

Spazio Conad Ipercoop Famila Superstore Conad Superstore Coop

Classifica dei Discount per Prodotti di Marca:

In’s Mercato LIDL Eurospin D PIÙ MD

Classifica dei Discount per Prodotti del Supermercato: