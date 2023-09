Si chiama DonnexStrada ed è il servizio di videochiamata che fa compagnia a chi esce da sola. Se una sera ci si ritrova a tornare a casa a piedi in solitudine, è possibile essere assistite nella camminata. Chiunque può contattarci sul canale @violawalkhome per prenotare una videochiamata di accompagnamento.

Il servizio è nato dall’idea di una una psicologa di 29 anni, Laura De Dilectis, a capo dell’associazione non profit. I dati Istat sulla percezione della sicurezza di sera parlano chiaro: il 36,6% delle donne non esce da sola per paura (contro l’8,5% degli uomini) e il 35,3% quando lo fa non si sente sicura (19,3% degli uomini). Questo servizio può essere un aiuto concreto per tutte.

Come funziona il servizio

Il servizio di videochiamata privata gratuita, tramite Instagram, accompagna chiunque abbia paura in strada, ma c’è anche una rete di “punti viola”, una soluzione concreta di come poter rendere più sicure le strade creando luoghi dove il personale è formato anche sulla violenza di genere. La videochiamata si può chiedere 24 ore su 24 mandando un messaggio, poco prima della necessità del collegamento, attraverso il canale Instagram @violawalkhome, in Italia o all’estero. Rispondono, in 18 lingue, volontarie formate e a dicembre 2023 il servizio diventerà un’app.

La chiamata come deterrente per difendersi dall’aggressore

La chiamata al cellulare, anche se il telefono viene spesso tolto dall’aggressore, in molti casi rappresenta già un deterrente per una molestia. Nel caso dovesse verificarsi un’aggressione durante la chiamata vengono allertati i soccorsi e il video può valere come testimonianza. Centinaia di donne, in tre anni, hanno usufruito del servizio.

La rete di punti viola