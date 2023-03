4 delle 5 migliori università al mondo sono guidate da donne

A guidare 4 delle migliori 5 università al mondo ci sono le donne. Entro luglio di quest’anno, le università di Oxford, Harvard, Cambridge e l’Istituto di Tecnologia del Massachusetts (Mit) vedranno proprio una donna al vertice. Lo evidenziano i dati del World University Rankings 2023, stilato ogni anno dal Times Higher Education (The), che sarà pubblicato l’8 marzo, in occasione della Festa della Donna. Se lo sguardo però si rivolge alle 200 migliori università, il numero di rettrici o vicerettrici donne è solo 48, poco meno di 1 su 4.

La presenza di donne ai vertici delle migliori università al mondo è gradualmente in aumento. Nel 2022 il numero di rettrici o vicerettrici tra i 200 migliori atenei era di 43, quest’anno conta 5 altre posizioni, con un aumento del 12% rispetto al 2022 e del 41% rispetto a 5 anni fa. A guidare la migliore università al mondo, quella di Oxford secondo la classifica del The, è attualmente Irene Tracey, mentre a partire da luglio Claudine Gay assumerà il ruolo di rettrice ad Harvard (seconda in classifica). Deborah Prentice andrà alla guida di Cambridge (terza). A queste si aggiunge Sally Kornbluth, oggi alla guida del Mit, quinta istituzione in classifica.

Stati Uniti, la più alta presenza di donne ai vertici delle università

Sono gli Stati Uniti il Paese ad avere la più alta presenza femminile ai vertici con 16 donne su 58 università, seguita da Francia (3 su 5), Paesi Bassi (5 su 10) e Regno Unito (8 su 28). C’è poi la nomina della neuroscienziata Nancy Ip a presidente dell’Università di Scienza e Tecnologia di Hong Kong, prima donna leader di una delle 200 migliori università della regione negli ultimi cinque anni. Poi Hana Abdullah Al-Nuaim, alla guida della più grande università dell’Arabia Saudita.

“Da un lato è incredibile vedere che quattro delle cinque migliori università del mondo saranno a breve guidate da donne – ha commentato Rosa Ellis, redattrice delle classifiche del Times Higher Education – ma, ed è un peccato che ci sia un ma, solo il 24% delle 200 migliori università è guidato da donne”. Inoltre, delle 200 migliori università appena il 2,5% è guidato da donne di colore. (FONTE ANSA).