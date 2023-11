La giornalista scientifica Silvia Rosa Brusin ha ricevuto il premio speciale “Donna di Scienza 2023” del Festivalscienza, in corso a Cagliari alla Manifattura Tabacchi e giunto alla sua quinta edizione. Come si legge sul sito del festival, “il premio è rivolto a donne nate oppure operanti in Sardegna o per la Sardegna, e che abbiano svolto attività nel campo della ricerca scientifica, della didattica della scienza, della diffusione della cultura scientifica, anche attraverso l’uso dei media”. Oltre a Brusin sono state premiate due giovani che si sono distinte nel mondo della scienza: Serena Sanna per la brillante attività di ricerca nel campo della biomedicina e Ambra Demontis, laureata in matematica, esperta nel campo della intelligenza artificiale.

Brusin, storica conduttrice del “TG Leonardo” la trasmissione di informazione scientifica di Rai 3 nata nel 1992, ha ricevuto il premio nel corso di una cerimonia in occasione della giornata di chiusura del Cagliari Festival Scienza. Il premio speciale era stato assegnato una sola altra volta, nell’edizione 2021, alla professoressa Maria Del Zompo per l’instancabile e innovativa attività svolta per l’università, per la ricerca, per la diffusione della cultura scientifica, per la parità di genere.

Sivia Rosa Brusin ha un rapporto speciale con la Sardegna e col Cagliari FestivalScienza che ha raccontato in più di una puntata. Inoltre è stata una delle prime sostenitrici del Premio Donna di scienza e ha fatto parte della giuria del Premio dal 2019 al 2022. “Sono particolarmente legata alla Sardegna- ha detto all’ANSA – alla sua cultura, alla sua archeologia e naturalmente anche al suo mare. Abbiamo spesso dedicato approfondimenti all’isola. Quello che mi sta più a cuore ha riguardato i Giganti di Mont’e Prama. Ma abbiamo dedicato spazio anche ai problemi dell’isola con inchieste sulle basi militari”.

I dettagli dell’edizione 2023

Venti laboratori, 13 conferenze, 16 presentazioni di libri e ancora percorsi naturalistici e museali, giochi, animazioni visite guidate e mostre per tutte le età per l’edizione 2023 del Festival della scienza. Più di 2300 prenotati, provenienti da 56 scuole e 22 comuni. Ora la programmazione si sposterà a Nuoro (sino a domani), Oristano (15 e 16), Siniscola (17 e 18), nel Sarcidano e nella Trexenta, con centro a Isili (20, 21 e 22), per chiudersi a Iglesias nei giorni 30 novembre e 1, 2 dicembre. (FONTE ANSA).