Le giovani donne hanno maggiori probabilità di sviluppare dipendenza da smartphone. Lo evidenzia uno studio condotto da esperti della McGill University in Canada e dell’Università di Harvard, che ha coinvolto 50.000 persone in tutto il mondo. I ricercatori, che hanno portato avanti il sondaggio online tra persone di età compresa tra i 18 e i 90 anni in quasi 200 paesi, hanno scoperto che un terzo della popolazione mondiale utilizza il proprio telefono in modo dipendente. Lo studio è stato pubblicato la scorsa settimana sull’International Journal of Mental Health and Addiction.

Un’altra scoperta sorprendente è stata il paese in cui l’uso malsano degli smartphone è più diffuso, per esempio in Asia meridionale, come le Filippine e la Malesia. Qui gli utenti sono risultati avere maggiori probabilità di sviluppare dipendenza da smartphone, anche più degli Stati Uniti.

Nel studio, 50.423 partecipanti in 195 paesi hanno compilato un questionario sulle loro abitudini telefoniche noto come Smartphone Addiction Scale. La maggior parte dei partecipanti – il 64% – erano donne e l’età media era di 39 anni. I ricercatori hanno scoperto che le giovani donne sotto i 40 anni avevano maggiori probabilità di sviluppare il problema, rispetto agli uomini della stessa età e agli anziani.

Il team ha affermato che ciò potrebbe essere dovuto al fatto che le donne tendono a utilizzare il telefono maggiormente per scopi sociali, come mandare messaggi, il che può rendere l’uso del telefono un’abitudine più coerente. Hanno anche affermato che le donne “generalmente hanno tassi più elevati di depressione e ansia”, il che potrebbe portarle a fare il doomscroll o a usare i loro telefoni come distrazione. Fonte Daily Mail.