Carta solidale 2023, quando arrivano i soldi? Cosa dice Inps

Una circolare Inps ha comunicato ufficialmente quando arriveranno i soldi della Carta solidale 2023. Si tratta di 382,50 euro che aiuteranno più di un milione di famiglie a far fronte al caro spesa. I beneficiari saranno informati dal 18 luglio 2023 in poi dal proprio Comune, e potranno ritirare la tessera agli uffici postali.

Sulla carta ci saranno 382,50 euro, che si potranno utilizzare per acquistare beni alimentari di prima necessità. I soldi andranno utilizzati almeno una volta entro il 15 settembre 2023. In caso di mancato uso il denaro sarà ‘ritirato’ dalla carta e, a ottobre, le somme ottenute saranno redistribuite tra gli utenti che hanno effettivamente utilizzato la card solidale.

Una recente circolare dell’Inps ha ufficialmente comunicato le date di erogazione dei fondi per la Carta Solidale 2023, un sostegno economico previsto dal governo e destinato ad aiutare più di un milione di famiglie italiane a far fronte al crescente caro spesa.

Questa iniziativa si propone di alleviare le difficoltà finanziarie delle famiglie con reddito basso o medio-basso, anche se in realtà è rivolta a un numero relativamente limitato di persone. I Comuni dovranno comunicare ai beneficiari che hanno il diritto alla carta dal 18 luglio 2023 in poi, e il ritiro potrà avvenire negli uffici postali.

Quando arriva la carta solidale 2023

Le procedure per erogare la carta solidale sono già iniziate. Entro il 5 luglio i Comuni dovranno decidere la lista di potenziali beneficiari. Successivamente ci sarà una ulteriore rielaborazione delle liste da parte dell’Inps che le inoltrerà di nuovo alle amministrazioni comunali in tempi brevi. Una volta completato il coordinamento anche con Poste italiane, che richiederà circa una settimana, si potrà partire.

Tenendo conto delle tempistiche, quindi, i Comuni inizieranno a inviare le comunicazioni ai beneficiari della carta solidale dopo il 18 luglio 2023. Nella comunicazione ci saranno anche le istruzioni per il ritiro, che avverrà prezzo gli uffici postali. Al momento della consegna la carta sarà già caricata e attiva, e potrà essere subito utilizzata

Beneficiari della carta

Questo bonus è destinato alle famiglie con Isee al di sotto dei 15mila euro e può essere solo una per famiglia. Sono escluse le famiglie che beneficiano già di una forma di sostegno al reddito, come reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, qualunque misura di inclusione sociale, la Naspi, la Dis-coll per i collaboratori, l’indennità di mobilità, i fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, la cassa integrazione e qualsiasi altra forma di integrazione salariale o sostegno nel caso di disoccupazione involontaria.