Se sei solito concederti un dolce al cucchiaio per soddisfare la tua voglia di dolcezza, potresti voler prestare attenzione al recente test condotto da Altroconsumo, che ha esaminato diversi dolci al cucchiaio presenti sul mercato, con un focus speciale su ben 40 budini proteici.

Il Boom dei Budini Proteici

I budini proteici, con le loro etichette che promettono un alto contenuto di proteine, sono diventati estremamente popolari negli ultimi anni. Tuttavia, la domanda principale è: cosa contengono realmente?

Altroconsumo ha affrontato questa domanda attraverso un test approfondito, prendendo in considerazione i valori nutrizionali, la presenza di additivi ed edulcoranti, il grado di trasformazione e altri criteri importanti.

Criteri di Valutazione

I risultati sono stati elaborati tenendo conto di vari criteri:

Valutazione Nutrizionale: Si basa sul Nutri-score, considerando i valori energetici, i grassi saturi, gli zuccheri e il sale nei prodotti. Additivi: Si preferiscono prodotti con il minor numero possibile di additivi, classificati in categorie di accettabilità. Grado di Trasformazione: Si tiene conto del numero di ingredienti ultra-processati o di additivi, assegnando punteggi più alti a quelli meno trasformati. Edulcoranti: Gli edulcoranti artificiali sono valutati negativamente, considerando i potenziali rischi per la salute. Porzione: La dimensione delle porzioni è valutata in relazione al Nutri-score, premiando quelle più piccole.

I Risultati per i Budini Proteici

I budini proteici non ottengono una valutazione eccellente dal test, principalmente a causa della composizione degli ingredienti giudicata solo “accettabile”. Il miglior budino proteico valutato è il Nestlé Dessert Proteico Kvarg al Lampone Lindahls, che raggiunge una sufficienza con 60 punti su 100.

Gli altri budini proteici ottengono una valutazione “accettabile” con punteggi leggermente inferiori, fino ad arrivare ai 51 punti del Milk Pro Crema Dessert al caramello, che si posiziona in fondo alla classifica.

La Classifica Completa dei Budini Proteici

Nestlé Dessert Proteico Kvarg al Lampone Lindahls Nestlé Lindahls Protein Pudding Gusto Cioccolato Danone Hipro 15g Proteine Gusto Stracciatella Danone Hipro 15g Proteine Cocco Nestlé Dessert Proteico Kvarg alla Stracciatella Lindahls Stuffer Dessert Proteico al Cacao Nestlé Lindahls Protein Pudding Gusto Vaniglia Müller Mousse Proteica Gusto Cioccolato Ehrmann High Protein Chocolate Pudding Go for Fit Wellness High Protein Pudding Cacao

La lista completa dei budini proteici e le relative valutazioni sono disponibili sulla classifica di Altroconsumo.

Conclusioni e Alternativa Consigliata

Dato che i budini proteici non emergono in modo eccezionale dal punto di vista nutrizionale, potresti prendere in considerazione alternative più salutari, come uno yogurt bianco intero senza zuccheri aggiunti. Queste opzioni possono soddisfare la tua voglia di dolcezza in modo più equilibrato e salutare.