Bonus revisione auto 2023: requisiti e dove richiederlo

E’ attivo il portale per richiedere il bonus revisione auto 2023, il contributo da 9,95 euro nato per compensare gli aumenti delle tariffe scattati dal primo novembre 2021 per la revisione di autoveicoli (fino a 35 quintali), motoveicoli, ciclomotori e minibus (fino a 15 posti) nelle officine autorizzate. L’Iniziativa scadrà definitivamente il 31 dicembre di quest’anno. Vediamo i requisiti e come fare per richiederlo.

E’ ora possibile inoltrare la domanda del Bonus revisione auto 2023, per richiedere il contributo per le revisioni effettuate nel corso del 2023. Come si legge nelle Faq della piattaforma del Mit è possibile richiedere un solo contributo per un solo veicolo, una sola volta, per tutta la durata dell’iniziativa (2021/2023).

Bonus revisione auto 2023, i requisiti per richiederlo

Il Bonus revisione può essere richiesto da qualunque proprietario di mezzo a motore che abbia sottoposto il veicolo a revisione in un’officina autorizzata. È bene sapere, in tal proposito, che anche se si è proprietari di più veicoli di diverso tipo, è possibile fare richiesta una sola volta e per un solo veicolo. Quanto ai veicoli a motore, possono essere ammessi all’indennizzo:

• autoveicoli fino a 35 quintali;

• motoveicoli e ciclomotori;

• minibus fino a 15 posti;

• minicar (nella categoria Ciclomotore se sotto i 50CC, in Motoveicoli se di cilindrata superiore).

Gli altri requisiti per l’accesso al Bonus: è necessario essere intestatari o primi co-intestatari del mezzo, e disporre di un’email per eventuali comunicazioni. Inoltre, bisogna possedere un’identità digitale che permetta l’accesso alla piattaforma del Ministero (es. SPID).

Come fare la domanda

Per presentare la domanda non è richiesto nessun allegato o ricevuta, sono necessari solo i dati richiesti nella procedura online (l’identità dei beneficiari è accertata tramite credenziali SPID di livello 2). Una volta entrati nel portale apposito, dovrà essere inserita la richiesta e verrà emesso un numero di pratica attraverso il quale si possono recuperare i propri dati e seguire l’iter.

La domanda deve essere inoltrata dal 3 aprile 2023 per le revisioni effettuate nel 2023.

In fase di richiesta bisognerà fornire le seguenti informazioni:

• codice fiscale del richiedente;

• numero di targa del veicolo;

• codice IBAN del conto corrente nel quale ricevere il rimborso.

Il rimborso

Il rimborso verrà effettuato successivamente alla verifica dei dati inseriti: è possibile controllare lo stato di avanzamento accedendo alla piattaforma e visualizzando lo stato della richiesta associata alla targa. L’accredito avverrà direttamente sul conto corrente indicato nella domanda. I tempi per l’accredito possono variare per ogni beneficiario ma è possibile controllare lo stato di avanzamento della richiesta accedendo alla stessa piattaforma.

Se dovessero esserci errori nell’inserimento dei dati della targa, bisognerà rivolgersi all’UMC (Ufficio Motorizzazione Civile) di competenza per risolvere il problema e ottenere il rimborso.