Bonus Psicologo 2024: requisiti, importi e come richiederlo

Anche nel 2024 il Bonus Psicologo si conferma come un importante sostegno alla salute mentale, offrendo la possibilità di accedere a percorsi psicoterapeutici per affrontare ansia, depressione e stress. Con un finanziamento di 8 milioni di euro stanziato dal Ministero della Salute, questa misura si presenta come un aiuto per coloro che necessitano di supporto psicologico. E’ bene ricordare che l’importo massimo è fissato a 50 euro per ogni seduta.

Requisiti e importi in base all’Isee

Per usufruire del Bonus Psicologo, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

Residenza in Italia.

ISEE in corso di validità con un valore non superiore a 50.000 euro.

Gli importi concessi variano in base alle fasce ISEE:

Fino a 1.500 € per ISEE inferiore a 15.000 €.

Fino a 1.000 € per ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 €.

Fino a 500 € per ISEE compreso tra 30.001 e 50.000 €.

Bonus Psicologo, come presentare la domanda

Attualmente, non è ancora possibile presentare la domanda, ma bisogna attendere la pubblicazione del decreto attuativo e le istruzioni precise da parte dell’INPS. Secondo le stime, si dovrà aspettare qualche settimana. Una volta disponibili, gli interessati potranno utilizzare Carta di Identità Elettronica (CIE), Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per accedere alla sezione “Contributo psicoterapia” sul portale dell’INPS.

In alternativa, è possibile contattare il Contact Center Integrato INPS al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento). Il voucher, una volta ottenuto, dovrà essere utilizzato entro 270 giorni dalla data di accettazione della domanda, come specificato nel decreto.

Il Bonus Psicologo rappresenta un importante passo avanti nel sostegno alla salute mentale degli italiani. La sua proroga nel 2024 testimonia l’attenzione alle esigenze psicologiche della popolazione, offrendo un valido supporto economico per accesso a servizi psicoterapeutici. Monitorate il sito di INPS per essere aggiornati sulle prossime comunicazioni per poter presentare la vostra domanda e beneficiare di questo contributo a tutela del benessere mentale.