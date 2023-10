Il Parlamento Europeo ha recentemente adottato una risoluzione che potrebbe rivoluzionare la questione del bagaglio a mano nei viaggi aerei. Con un’ampia maggioranza di voti, i legislatori stanno spingendo per garantire ai passeggeri la possibilità di trasportare gratuitamente un bagaglio a mano di dimensioni “ragionevoli”.

La risoluzione, inoltre, esorta i Paesi dell’Unione Europea ad applicare una sentenza della Corte di giustizia europea del 2014, che ha dichiarato il bagaglio a mano come un “elemento indispensabile del trasporto passeggeri”. Tuttavia, nonostante la decisione della Corte, gli standard chiari su peso, dimensioni e sicurezza non sono mai stati definiti, aprendo la strada a politiche incoerenti delle compagnie aeree e tariffe nascoste.

Bagaglio a mano gratis sui voli, un passo importante

Questo importante passo è il risultato di un processo avviato nel 2019, quando il cittadino tedesco Deepak Rajani presentò una petizione per uno standard condiviso per le dimensioni del bagaglio a mano nell’Unione Europea. La risoluzione, ora votata, sostiene anche la revisione della legislazione dell’UE sui diritti dei passeggeri aerei per affrontare non solo il problema del bagaglio a mano, ma anche altri costi nascosti come le tariffe per i posti a sedere.

Le sfide da superare

Tuttavia, ci sono ancora sfide da superare. Le compagnie aeree hanno politiche incoerenti sul bagaglio a mano, creando confusione tra i passeggeri. La pubblicità poco chiara è un ulteriore problema, poiché i viaggiatori potrebbero trovarsi ad affrontare tariffe aggiuntive al momento dell’acquisto del biglietto.

Gli standard di peso e dimensioni variano notevolmente tra le compagnie aeree, complicando la vita dei passeggeri che hanno voli con diverse compagnie. La risoluzione si propone di affrontare questo problema, chiedendo chiarezza su cosa siano esattamente le dimensioni e il peso “ragionevoli”.

Il problema della trasparenza

Inoltre, l’Unione Europea ha sollecitato le compagnie aeree a essere più trasparenti riguardo ai costi aggiuntivi, comprese le spese per l’assegnazione dei posti e i tempi di volo. La mancanza di trasparenza ha spesso portato i passeggeri a scoprire il costo effettivo solo al momento del check-out, impedendo loro di valutare l’offerta più conveniente.

Se questa risoluzione otterrà il sostegno della Commissione europea e dei Paesi dell’UE, potrebbe segnare una svolta significativa nei viaggi aerei, rendendo il bagaglio a mano gratuito e fornendo maggiore chiarezza e trasparenza riguardo ai costi aggiuntivi.